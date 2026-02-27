Future Team – projektet som ska förändra svensk hockey

I januari spelade för första gången ett svenskt Future Team. Som ett komplement till U16-laget åkte 22 spelare födda 2010 till Finland där samtliga hade en sak gemensamt: De är inte längst fram i den fysiska utvecklingen.

— Drömmen är så klart att vi fångar upp spelare som kanske hade slutat annars, eller inte fått de här möjligheterna, säger John Lind om projektet.

Det har skett en rad förändringar inom svensk juniorishockey den här säsongen. Både seriesystemen har gjorts om med bland annat ett förbud på U17-spelare i U20 Nationell samt exceptionell status. Dessutom har det på U16-nivå dykt upp ett ”nytt” landslag. Efter den sedvanliga finnkampen mot Finland i december blev det nämligen en till samling en dryg månad senare. Då för ett helt nytt landslag som går under namnet ”Future Team”.

Ett lag som är menat att ge fler spelare chansen på landslagsspel.

Spelarna som var tillgängliga för att ta ut bedömdes ligga efter sina jämnåriga i puberteten. John Lind, som jobbar som forsknings- och utbildningsansvarig, är hjärnan bakom projektet. Han har tillsammans med ett antal kollegor forskat på det här området. Och nu har också det första Future Team-laget tagits ut och spelat. I ”Framtidens stjärnor” berättar Lind mer om processen.

— När man mäter biologisk mognad samlar man in spelarnas längd, vikt och när de är födda. Då har vi mätt standardiserad utrustning på TV-puckskvalen och sen kompletterar vi det med föräldrarnas längd. Då finns det nåt som heter Khamis Roche-metoden och då kan man mäta det i procent av vuxen längd gentemot var de är nu. Då vet man var man är i puberteten. De som är sena där blir valbara, säger han.

”Det är drömmen”

Målet är att minska hetsen bland unga spelare, samt att försena selekteringen något. Där man hoppas med ett Future Team kunna ge spelarna en mer rättvis och jämn resa inför en oundviklig selektering.

Vad är drömmen med det här projektet?

— Drömmen är så klart att vi fångar upp spelare som kanske hade slutat annars, eller inte fått de här möjligheterna. Som sedermera blir elitspelare på högsta nivå. Att man ser att några spelare i varje åldersgrupp etablerar sig när de är vuxna som elitspelare. Och har gått genom det här systemet, det är utopin i det här fallet.

