Möt Småkronorna inför U18-VM: ”Han är helt galen i Duolingo”

Framtidens stjärnor var på plats på Arlanda när Småkronorna samlades inför U18-VM. Vi passade på att träffa flera av nyckelspelarna i laget – som går in som en av guldfavoriterna i turneringen.

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Uppladdningen inför U18-VM har till mångt och mycket handlat om Viggo Björcks frånvaro. Supertalangen valde att spela klart USM-slutspelet med Djurgården vilket innebär att förbundet har gjort honom icke-tillgänglig för mästerskapet. Så klart ett tungt tapp för Sverige, som många har tyckt och tänkt mycket om de senaste dagarna.

Klart är i alla fall att Sverige kommer att vara en av de stora favoriterna från början.

Några av de stora profilerna i det här laget kommer från Småland. Inte minst Växjö-duon Olle Karlsson och Max Isaksson som var förgrundsfigurer när Växjö vann U18-SM-guldet. Duon får också sällskap av Wiggo Sörensson, som till vardags spelar i Boro-Vetlanda, vilket också är Karlssons moderklubb. Nu återförenas dem igen i landslaget – samtidigt som de hoppas på att få spela tillsammans ännu mer framöver…

— Nej, det är klart att vi hade velat att han kom till Växjö permanent. Sen är det hans beslut och vad han känner är bäst för honom och hans utveckling. Vi båda har känt Wiggo sen vi var små och tycker det är skitkul att spela med honom men framför allt ha honom i laget. Det är bara svinkul när vi väl får ha det, säger Isaksson om sin lagkamrat.

Wiggo Sörensson blev MVP i U18-slutspelet.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Nu går trion för ett nytt guld. Den här gången med Sverige i ett U18-VM.

— Det hade inte funnits något bättre just nu. Säsongen kan nog inte bli så mycket bättre i sådana fall… Känslan att vinna är svår att beskriva och det är något man vill uppleva igen. Det är inget som slår det, säger Max Isaksson.

Småkronorna en av favoriterna i U18-VM

Efter en lång klubb-lagssäsong avslutades allt med ett intensivt slutspel. Där var det många i laget som ställdes mot varandra. Där flera av killarna hade heta dueller mot varandra – och nu ska de istället stå sida vid sida i Tre Kronor-tröjan.

— Vi mötte ju Rögle i slutspelet senast, det är några dispyter kvar där… Men annars var det ganska lugnt, säger Örebros Alexander Command.

Du och Bartholdsson har lite att snacka om, alltså?

— Ja, precis. Jag och Micke (Mikael Kim) hade också någon där men det ligger i det förflutna nu, det är kul att vara här bara, säger Command med ett leende.

Just Command har tidigare berättat för Hockeysverige att han tränar på engelska för att kunna komma under skinnet på nordamerikanerna. Det efter en sur förlust mot amerikanerna i finalen av Hlinka-Gretzky Cup där en rivalitet mellan nationerna började byggas upp.

— Den är samma faktiskt, men engelska betyget fortsätter att hålla sig i topp.

Du får spela lite Duolingo på planet kanske?

— Ja, precis. Vi har några som kör Duolingo hela tiden. Kevin Törnblom, målvakten, är helt galen i Duolingo. Han kör franska, bara.

Framtidens stjärnor – podcasten om svensk juniorhockey

00:00 – Programstart

02:27 – Avbräcket – ingen Viggo Björck

07:10 – Max Isaksson och Olle Karlsson om SM-guldet

11:25 – Kompisarna om Wiggo Sörenssons säsong

13:42 – Olle Karlssons förklaring till sin speed

15:29 – Center eller ytterforward – var ska Max Isaksson spela?

22:24 – Alexander Command och Axel Elofsson om landslagssäsongen

27:09 – Command och Elofsson om erfarenheterna i SHL

30:12 – Tankarna om förändringarna i A-laget

34:08 – Örebroduons förväntningar på U18-VM

37:26 – Simon och Martin summerar inför mästerskapet

Här kan du lyssna på hela avsnittet