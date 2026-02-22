William Worge Kreü har hittat sin nya klubbadress.

Efter att ha lämnat finska Jukurit är backen klar för tyska Adler Mannheim.

William Worge Kreü flyttar till Tyskland. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

I går kom beskedet att William Worge Kreü bryter sitt kontrakt med Jukurit och lämnar Finland med omedelbar verkan.

Under söndagen har 25-åringen från Linköping presenterats av sin nya klubb. Han flyttar till Tyskland och är klar för storklubben Adler Mannheim inför slutet av årets säsong.

– Vi är mycket glada att välkomna William till vårt lag och tacksamma mot hans tidigare klubb, Jukurit, för att de gjort denna värvning möjlig. William bidrar inte bara med sin storlek och fantastiska karaktär utan också med en hög nivå av konkurrenskraft. Vi har en utmärkt grupp med backar som William kommer att komplettera perfekt, säger huvudtränaren och general managern Dallas Eakins.

Adler Mannheim ligger tvåa i tyska DEL. Klubben har blivit tyska mästare sju gånger, vilket är näst mest genom tiderna. Deras senaste titel kom 2019. I Adler Mannheim blir Worge Kreü lagkamrat med svenske målvakten Johan Mattsson. I laget finns även SHL-bekantingarna Anthony Greco och Tom Kühnhackl.

William Worge Kreü har Linköping HC som moderklubb och kom upp genom LHC:s juniorlag där han sedan tog en plats i SHL. Han lämnade sedan Linköping för två säsonger i IK Oskarshamn innan han återvände till LHC 2023 där det blev två säsonger till innan lämnade för spel i Jukurit inför årets säsong. I Liiga stod Worge Kreü för tio poäng på 47 matcher innan flytten till Adler Mannheim. Totalt har den storväxte backen spelat 245 SHL-matcher i sin karriär.

Source: William Worge Kreü @ Elite Prospects