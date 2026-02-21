”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter 2024/25 valde han att lämna Sverige och Linköping för nya utmaningar. Nu står det klart att William Worge Kreü bryter med finska Jukurit.

– William har varit en viktig del av vårt lag och vår vardag, säger lagets sportchef Mikko Hakkarainen.

William Worge Kreü lämnade Linköping efter 2024/25-säsongen. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Inför deadline för övergångar, 15 februari, nämndes han, av Expressen, som ett alternativ för svenska klubbar – om Jukurit var villiga att sälja. Nu har William Worge Kreü gjort sitt i den finska Liiga-klubben, efter 47 spelade matcher.

Under lördagen meddelar man att parterna kommit överens om att bryta avtalet

– William har varit en viktig del av vårt lag och vår vardag. Vi vill tacka honom för hans tid i Jukurit och för det arbete han har lagt ner. Vi önskar William all lycka och framgång i hans framtida utmaningar, säger sportchef Mikko Hakkarainen på lagets sajt.

Worge Kreü, fostrad i Linköping, har sju SHL-säsonger bakom sig, med totalt 152 framträdanden i moderklubben. Detta var hans fösta äventyr utanför Sverige. Han lämnar med tre mål och sju assist.

Source: William Worge Kreü @ Elite Prospects