Efter 2024/25 valde han att lämna Sverige och Linköping för nya utmaningar. Nu står det klart att William Worge Kreü bryter med finska Jukurit.
– William har varit en viktig del av vårt lag och vår vardag, säger lagets sportchef Mikko Hakkarainen.
Inför deadline för övergångar, 15 februari, nämndes han, av Expressen, som ett alternativ för svenska klubbar – om Jukurit var villiga att sälja. Nu har William Worge Kreü gjort sitt i den finska Liiga-klubben, efter 47 spelade matcher.
Under lördagen meddelar man att parterna kommit överens om att bryta avtalet
– William har varit en viktig del av vårt lag och vår vardag. Vi vill tacka honom för hans tid i Jukurit och för det arbete han har lagt ner. Vi önskar William all lycka och framgång i hans framtida utmaningar, säger sportchef Mikko Hakkarainen på lagets sajt.
Worge Kreü, fostrad i Linköping, har sju SHL-säsonger bakom sig, med totalt 152 framträdanden i moderklubben. Detta var hans fösta äventyr utanför Sverige. Han lämnar med tre mål och sju assist.
