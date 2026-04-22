Viktor Klingsell skriver sitt första SHL-kontrakt med Skellefteå AIK.

Samtidigt meddelas det att 19-åringen lånas ut till Kalmar för hela nästa säsong.

– Viktor har en enormt hög skicklighetsnivå och den här utlåningen blir ett perfekt steg för honom att fortsätta utvecklas och anpassa sitt spel i bra seniorhockey, säger Skellefteås sportchef Erik Forssell.

Viktor Klingsell kommer att tillbringa hela nästa säsong i HockeyAllsvenskan. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

De senaste säsongerna har Viktor Klingsell öst in poäng i Skellefteås U20-lag. I fjol stod han för 17 mål och 39 poäng på 43 matcher i U20 Nationell samt nio poäng på elva slutspelsmatcher. Den här säsongen har han gjort otroliga 17 mål och 43 poäng på 25 matcher i grundserien samt hela 26 poäng på tio matcher i kvalserien.

Nu står det klart att 19-åringen säkras upp av Skellefteå AIK. Han tecknar nämligen ett tvåårigt avtal med SHL-klubben som gäller till 2028.

– Det känns jättebra, lilla jag hade varit jättestolt över att jag skrivit på mitt första SHL-kontrakt. Det blir ett bra kvitto på att man gör saker rätt. Jag ser fram emot att få utvecklas ännu mer under dessa två år, säger Klingsell på klubbens hemsida.

Samtidigt bekräftar Skellefteå att talangen kommer att lånas ut under hela säsongen 2026/27. Han är nämligen klar för ett lån till Kalmar HC i HockeyAllsvenskan.

– Vi är glada över att ha gjort klart med Viktor för de två kommande åren. Första året på hans avtal kommer han att lånas ut till HockeyAllsvenska Kalmar. Viktor har en enormt hög skicklighetsnivå och den här utlåningen blir ett perfekt steg för honom att fortsätta utvecklas och anpassa sitt spel i bra seniorhockey, säger sportchefen Erik Forssell.

Den gångna säsongen fick Klingsell spela tolv SHL-matcher och han sköt då sitt första SHL-mål i en match mot Rögle i november. Han blev även utlånad till Östersund där han gjorde sju poäng på åtta matcher i HockeyAllsvenskan. Nu ska han tillbringa hela nästa säsong med allsvenskt spel i Kalmar.

− Viktor är en spännande spelare med en ordentlig offensiv uppsida. Han fick känna på spel i HockeyAllsvenskan under föregående säsong med Östersund och det ska bli riktigt spännande att se honom i våra färger kommande säsong, säger KHC-sportchefen Daniel Stolt i ett uttalande.

Viktor Klingsell spelade U18-VM med Småkronorna förra säsongen där han var en ledande spelare med åtta poäng på sju matcher. Den här säsongen har han spelat två turneringar med U19-landslaget, alltså de blivande Juniorkronorna, där han har gjort tio poäng på åtta matcher. Till nästa säsong är han högaktuell för en plats i den svenska JVM-truppen.

I förra årets NHL-draft valdes Viktor Klingsell i femte rundan av Winnipeg Jets.

