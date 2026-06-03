Svenske poängkungen stannar i Finland

Lukas Wernblom har gjort succé i Finska TPS de senaste säsongerna.

Nu har forwarden skrivit på ett nytt ettårsavtal med klubben.

Lukas Wernblom stannar i TPS Åbo.

Foto: Bildbyrån

Lukas Wernblom lämnade Sverige 2023/2024 för spel i Liiga med TPS. Där har han stadigt ökat sin poängproduktion under de tre säsonger han spelat. Efter fjolåret riktade han även kritik mot SHL och menade att den finska ligan är bättre för offensiv utveckling än vad SHL är.

Den gångna säsongen blev Wernblom TPS bästa poängplockare med 49 (24+25) poäng på 57 matcher i grundserien. Totalt har det blivit 123 poäng på 153 matcher för Modo-produkten.

Nu väljer han alltså att förlänga med ytterligare en säsong hos Åbo-klubben.

– Det är verkligen fantastiskt att fortsätta i TPS. Åbo och TPS betyder mycket för mig. Jag känner att vi har en riktigt bra kärna i laget, och staden har varit en perfekt plats för oss att bo på – vi har haft en fantastisk tid här. Efter förra säsongen har jag en stor revanschlust, säger han till klubbens hemsida.

– Lukas har varit en mycket viktig spelare för oss och en av de bästa poängplockarna i ligan. Vi vet exakt vad vi får ut av honom som spelare och som person, och det är därför hans förlängning är viktig för oss. Det är fantastiskt att Lukas trivs i Åbo och TPS, och vi litar på att han återigen kommer att vara en av våra nyckelspelare under den kommande säsongen, säger sportchefen Mika Suoraniemi.

Source: Lukas Wernblom @ Elite Prospects