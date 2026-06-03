Ebbe Lundberg: ”Ska ta en förstaspade”

Säsongen 24/25 fick Ebbe Lundberg debutera i SHL med Modo. Sedan dess har det blivit sparsamt med speltid på seniornivå. Kommande säsong hoppas 19-åringen kunna ta nästa kliv i karriären med start i HockeyEttan.

— Vill ta laget jag hamnar i så långt som möjligt, säger han.

Ebbe Lundberg är en av tre Modo-målvakter inför säsongen. 19-åringen inleder dock i HokceyEttan är tanken.

Foto: Ronnie Rönnkvist

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)



MoDo står just nu med tre målvakter inför säsongsstarten. Förutom Jakob Hellsten och Adam Werner även 19-åriga juniorlandslagsmålvakten från KB65, Ebbe Lundberg. Den sistnämnde är dock på det klara med att han inte kommer inleda i

MoDo kommande säsong.



— Det blir en utlåning till en Hockeyettanklubb för mig, men inte helt bestämt vart ännu, berättar Ebba Lundberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju.

— Jag tror att det kommer bli jättebra för mig att komma in i seniorhockeyn och spela matcher. Jag ser bara positivt på det och jag tror att jag kommer utveckla mitt spel mycket.



Vad måste bli bättre i ditt spel?

— Framför allt hitta en jämnhet. Förra säsongen var lite turbulent även i J20 för mig.

Jag måste dra upp det nedre snäppet och vara konsekvent varje dag.

— Annars är det inget speciellt arbetsområde utan det handlar om alla små detaljer, bli snabbare på fötterna, händerna, blicken och allt sådant.



Vad ser du som din styrka?

— Att läsa spelet, verkligen kriga på varje puck och aldrig ge upp.

Gamla Modo-målvakterna som förebilder



Vart kommer ditt hockeyintresse ifrån?

— Både mamma och pappa har spelat hockey. Pappa (Morgan Lundberg) spelade rätt länge. Det högsta var i Division 1. Jag tror att det var som Hockeyallsvenskan.

Han var i flera olika klubbar, KB65, Värnamo och så vidare.

— När jag själv skulle börja med hockey fanns det inget lag. Svedjeholmen ligger nära där jag bor, men det fanns ingen Tre Kronors hockeyskola där. Då blev det KB65 eftersom mamma (Åsa Lundberg) är från Bjästa. Både hon och pappa har spelat där.

— Mamma spelade bara hockey i ungdomsåren. Sedan spelade hon fotboll i KB65.



Förebilderna under uppväxten fanns såklart främst bland målvakter.



— När jag växte upp var det ”Henke” (Henrik Lundqvist). Under senare år har det faktiskt skiftat lite. Jag gillar ”Ullis” (Linus Ullmark) och året vi gick upp med MoDo tyckte jag att (Kristers) Gudlevskis såg riktigt bra ut, men även nu på VM, säger Ebbe Lundberg som inte började sin karriär som målvakt.

— Nej, jag var utespelare väldigt länge. Under U13-året körde jag halva, halva. När jag var U14 bestämde jag mig helt för att satsa som målvakt. Jag var mest utespelare från början. Sedan provade jag att vara målvakt eftersom vi inte hade någon och pappa varit det tidigare. Det gick bra och funkade bara.

Modos målvakt Ebbe Lundberg under matchen mellan Modo och Luleå den 23 januari 2025.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Ebbe Lundberg om SHL-debuten



Säsongen 2024/25 fick Ebbe Lundberg hoppa in två matcher i SHL för MoDo.

— Det var väldigt hektiskt. Jag fick inte veta något dagen innan utan jag satt hemma och käkade frukost. Då ringde ”Zacke” (Michal Zajkowski) ”Lassi (Lehtinen) har blivit sjuk så du måste följa med i kväll.”

— Jag frågade om när bussen gick och allt det där. Sedan var det bara att skynda sig in på morgonvärmningen. Hem en stund på dagen och sedan åkte vi. Att få dessutom få göra debut i ett Surströmmingsderby (Timrå mot MoDo) var mäktigt.

— Jag kände när jag ställde mig där på isen att det var väldigt nervöst. Jag fick något enkelt skott på mig i början och då kunde jag släppa ner axlarna lite, spela mitt spel och det gick bra.



Var det rent av skönare att debutera på bortaplan med tanke på press från en hemmapublik?

— Jag vet inte, men kanske lite. Om jag jämför med när jag spelade mot Luleå här hemma… Den matchen gick inte lika bra och jag skulle säga att det nog var lite mer nervöst på hemmaplan.

— Då var det hemmastaden där jag är uppväxt och allting så då var jag mer nervös.

Besvikelsen efter degraderingen



Hur kände du kring att MoDo degraderades till Hockeyallsvenskan samma

säsong?

— Jättetråkigt. Jag var med laget under hela kvalet, tränade och följde med till Jönköping varje gång.

— Det blev samtidigt att åka emellan då jag var i Jönköping. Karlskogas sportchef, Torsten (Yngvesson), kom och hämtade mig eftersom jag var tredjemålvakt där. Samuel Jonsson blev jättesjuk och blev inlagd på sjukhus. Då blev jag körd mellan

Oskarshamn och Jönköping för att sitta reserv åt Karlskoga och sedan var det att åka tillbaka igen. Det var hektiska dagar.

— Jag tycker att vi såg jättebra ut första två matcherna. Sedan tappade vi det, tyvärr och självklart väldigt tråkigt.



Det måste ha varit en enorm besvikelse för stan?

— Ja, MoDo är nästan Örnsköldsvik. Alla vet vilka MoDo är här och så vidare.



Däremot blev det inga matcher i Hockeyallsvenskan för honom förra säsongen.



— Nej, inget i Hockeyallsvenskan. Klart att jag hade velat få chansen där. Vi hade en lite turbulent säsong. Ser jag det på så sätt är jag inte besviken över att inte fått chansen utan det är bara att ta nästa säsong och gå vidare.



Hur tog målvaktsgruppen emot att Jakob Hellsten anslöt från Leksand?

— Väldigt bra. Jakob är en jättebra kille och allt sådant. Jag har inget att klaga på alls.

Det var mest synd om Edvin (Olofsson) att han fick det besked han fick, men så är den hockeybransch vi lever i.

Vad blir målbilden för dig kommande säsong?

— Självklart att prestera så bra som möjligt i Hockeyettan. Ta en förstaspade i ett Hockeyettan-lag och sedan ta det laget så långt som möjligt, avslutar Ebbe Lundberg.