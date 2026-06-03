Nya Hovets knäckfråga: ”Det är helt avgörande”

Efter alla turer har glädjebeskedet nu kommit att ”Nya Hovet” ska byggas. Kvar finns dock en punkt att diskutera som AIK och Djurgården beskriver som helt avgörande: Driften.

– Det är en överlevnadsfråga för vår del, ekonomiskt, både AIK och Djurgården. Det har vi varit tydliga med hela vägen, säger AIK:s vd Stefan Gustavson till hockeysverige.se.

Driften av ”Nya Hovet” är ännu inte spikad, men AIK och Djurgården vet vad de vill. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under onsdagen presenterades planerna för ”Nya Hovet”. En ny hockeyarena i Globen-området, med en kapacitet på 10 000 åskådare, antingen på nuvarande plats eller där Söderstadion stod.

Så vad händer nu? Jo, först ska utredningen gå vidare om den exakta platsen, så att ett beslut kan fattas i frågan i slutet av 2026. Därefter tas det fram en detaljplan, och processen fortsätter – självklart med risk för överklaganden. Byggstart väntas sedan ske under nästa mandatperiod.

Kvar finns dock en tydlig knäckfråga kvar att diskutera: Driften av arenan.

– Det vi ser är att det finns ett starkt behov från klubbarnas sida att kunna använda intäkterna från matcher på ett helt annat sätt. Att ha mer ytor för ”hospitality” och den typen av starka evenemangsupplevelser. Det har vi med oss i processen. Vi delar deras analys i att vi vill ha större rådighet över hur vi använder vår nya hockeyarena. Exakt vem som ska drifta på vilket sätt, det är en diskussion som vi kommer att ha under den här processen framåt, säger Emilia Bjuggren (S), finansborgarrådskandidat.

Matthias Sånemyr, vd för Djurgården Hockey, menar att Stockholms stad kommer att äga arenan. Klubbarna blir ”premierade hyresgäster”, och tar över från Stockholm Live.

– Hur hela affärsförhållandet kommer att se ut det är alldeles för tidigt att säga. Allt i den här utredningen nu har handlat om vad som ska hända med Hovet och om inte Hovet blir kvar, vad gör vi då? säger Sånemyr till hockeysverige.se.

”Det är en överlevnadsfråga för AIK och Djurgården”

Att detta är en viktig del i detta nye projekt är dock tydligt. Både AIK och Djurgården har sagt att det är en förutsättning att de ska drifta arenan.

– Helt avgörande. Det är helt avgörande att affärsmodellerna är plats, och det självklara valet är att Djurgården och AIK har driften tillsammans. Alla hockeyarenor driftas av hockeyklubbarna. Det är en överlevnadsfråga för vår del, ekonomiskt, både AIK och Djurgården. Det har vi varit tydliga med hela vägen, och jag tror att det finns en bra förståelse för det. Exakt hur den modellen ser ut eller landar får vi diskutera, säger AIK:s vd Stefan Gustavson till hockeysverige.se.

– Hovet är en fantastisk arena stämningsmässigt, men den har inte faciliteterna på det sättet. Även om vi hade den affärsmodellen här så finns inte de delar som behövs i en moderna hockeyarena idag. Hockey är kanske Sveriges mest framgångsrika sport, och huvudstaden bör han en arena som kan konkurrera med resten av Sverige i alla fall… kan man tycka, fortsätter han.

Matthias Sånemyr instämmer:

– Det är en av de stora delarna i det här. För hur gärna man än vill att det bara ska handla om sport, så handlar väldigt mycket om ekonomi också. Där finns en full förståelse från politiken i att vi måste hitta alla möjligheter att på något sätt jobba med det vi kallar för aktivering och exponering, mat, dryck, loger och allt.

– Det är min upplevelse, att det kommer att vara otroligt lyhört när vi sätter oss ner tillsammans och börjar jobba med det här aktivt i att det ska vara lösningar som gör att vi ekonomiskt sett också kan klara av en ny arena. För det är klart att den kommer att kosta också, den kommer inte att vara gratis. Men jag är inte orolig för det, jag tror att vi kommer hitta jättebra lösningar, säger han.

Ingenting är klart: ”Det är ett tomt blad”

Exakt hur stor ekonomisk skillnad det blir för klubbarna att drifta nya Hovet är svårt att säga, men det är stor.

– Jag vet inte om vi ska diskutera summor, men jag kan säga att den är väldigt stor, säger AIK:s Stefan Gustavson.

– Det är lätt att titta på arena-intäkter från andra klubbar och jämföra med det vi har så förstår man digniteten, tillägger han.

Finansborgarrådskandidat Emilia Bjuggrens svar är att ingenting ännu är klart kring nya Hovet .

– Men på det sättet är det ett tomt blad, så vi kan utforma det så som vi bedömer är ekonomiskt rimligt och bra för hockeyn och klubbarna, svarar hon.

– Den budget vi har i dagsläget är bara för utredningen, som kommer att ge oss en mer konkret bild av priset för att bygga nya Hovet. Men det är klart att vi har tagit höjd för att det är en miljardinvestering, tillägger hon även om budget för nya arenan.