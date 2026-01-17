Uppgifter: Här hamnar Leo Komarov

Leo Komarov blev inte kvar i Davos efter Spengler Cup.

Nu uppges den förre Luleå-forwarden ha gjort klart med en ny klubb.

Leo Komarov ser ut att återvända till Finland igen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

För en månad sedan stod det klart att Leo Komarov gör comeback på isen efter att ha gått klubblös hela säsongen. Han anslöt till schweiziska storklubben HC Davos. Först började han träna med Davos och därefter gjorde han även klart med klubben för spel under den klassiska turneringen Spengler Cup.

Under mellandagarna var Komarov sedan med och spelade fem matcher när HC Davos gick och blev Spengler Cup-mästare. Veteranen blev däremot inte kvar i Davos utan släpptes av schweiziska klubben och har sedan dess börjat leta efter en ny klubbadress.

Nu ser 38-åringen också ut att ha fått napp. Det är finska Atleeti som uppger att Leo Komarov ska vara klar för en flytt tillbaka till finska Liiga. Där ska han vara överens med Kiekko-Espoo och övergången uppges bli offentlig inom kort, skriver sajten.

Leo Komarov vänder hem till Finland igen

Inför säsongen 2022/23 flyttade forwarden Leo Komarov till Luleå efter nio säsonger i NHL. Under året i Luleå blev Komarov en publikfavorit i Norrbotten med sin hårda spelstil och sina många roliga uttalanden i media. På isen stannade Komarov på nio mål och 18 poäng under 49 matcher i SHL:s grundserie och 0+1 på fem slutspelsmatcher. Efter säsongen lämnade finländaren sedan Luleå och flyttade hem till Liiga för spel i HIFK. Nu verkar han alltså vara klar för spel hemma i Finland igen.

Tidigare i sin karriär har Leo Komarov spelat 491 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Med Finland har Komarov vunnit både VM-guld 2011 och OS-guld 2022.

