Leo Komarov har inte spelat sedan han lämnade HIFK i Finland.

Nu uppges Luleås förra publikfavorit göra comeback – i Schweiz.

Leo Komarov ser ut att vara tillbaka på isen inom kort. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Inför säsongen 2022/23 flyttade forwarden Leo Komarov till Luleå efter nio säsonger i NHL.

Under året i Luleå blev Komarov en publikfavorit i Norrbotten med sin hårda spelstil och sina många roliga uttalanden i media. På isen stannade Komarov på nio mål och 18 poäng under 49 matcher i SHL:s grundserie och 0+1 på fem slutspelsmatcher. Efter säsongen lämnade finländaren sedan Luleå och flyttade hem till Liiga för spel i HIFK.

Efter två säsonger hemma i Helsingfors fick Komarov sedan lämna HIFK och har därefter gått klubblös den här säsongen. 38-åringen uppges nu däremot vara nära en ny lösning.

Leo Komarov kan spela Spengler Cup med Davos

Den schweiziska tidningen Suedostschweiz uppger nämligen att Leo Komarov tränar med HC Davos, som just nu leder National League överlägset. Enligt tidningen är planen att Komarov ska provspela med Davos och eventuellt förstärka klubben under anrika Spengler Cup som spelas kring årsskiftet. Det är i nuläget ännu oklart om Komarov även skulle kunna bli kvar i Davos och spela i den schweiziska ligan efter Spengler Cup.

Ett slutgiltigt besked kring Komarovs vara eller icke vara i Davos väntas komma i slutet av veckan efter att han har tränat med klubben under några dagar.

Tidigare i sin karriär har Leo Komarov spelat 491 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Med Finland har Komarov vunnit både VM-guld 2011 och OS-guld 2022.

