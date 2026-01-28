Bröt sitt kontrakt – klar för konkurrent

Tim Söderlund stannar i Finland.

Efter att ha brutit med TPS Åbo skriver forwarden nu i stället på för konkurrenten KalPa.

Tim Söderlund kommer inte hem till Sverige. Foto: Johanna Wallen/Bildbyrån

Tidigare i dag kom beskedet att forwarden Tim Söderlund bryter sitt kontrakt med TPS Åbo efter lite drygt ett år i klubben.

Svensken tillbringar dock ingen längre tid på den öppna marknaden. 28-åringen har nämligen redan hittat sin nya klubbadress.

Under onsdagskvällen har Tim Söderlund presenterats av Liiga-konkurrenten KalPa. Där blir han lagkamrat med svenskarna Anton Karlsson, August Tornberg och Filip Westerlund.

– Tim känner redan till ligan och det är naturligtvis viktigt för oss att vi snabbt får in mer bredd i laget och att vi kan introducera en spelare i laget. Han är en utmärkt skridskoåkare och riktigt bra på att hålla i pucken. Han tillför mer fart och alternativ till tränarna. Tim kan spela i många roller – han är stark i både fem-mot-fem samt powerplay och boxplay. Det är fantastiskt att vi får in honom för att stärka laget inför resten av säsongen, säger KalPas sportchef Anssi Laine.

Tim Söderlund flyttade till Finland efter två år i Tjeckien där han spelade för BK Mladá Boleslav och HC Plzeň. I TPS Åbo stod Söderlund i fjol för 25 poäng på 41 matcher och imponerade tillräckligt för att få ett nytt kontrakt över årets säsong. Den här säsongen har forwarden däremot haft det tyngre. Det har bara blivit elva poäng på 35 matcher och Söderlund var utanför laget i TPS under en tid innan kontraktet bröts. Nu jagar han en nystart hos konkurrenten KalPa.

Hemma i Sverige är Tim Söderlund fostrad i Skellefteå AIK där han var en stor talang som ung och bland annat spelade JVM för Sverige både 2017 och 2018. Söderlund tillbringade flera säsonger i SHL med