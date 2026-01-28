Svensken på marknaden – bryter sitt kontrakt

Tim Söderlund blir tillgänglig på marknaden.

Svensken bryter sitt kontrakt med finska klubben TPS Åbo.

Tim Söderlund lämnar TPS Åbo och blir tillgänglig på marknaden. Foto: Johanna Wallen/Bildbyrån

Med bara drygt två veckor kvar till transferdeadline i svensk ishockey har nu en forward plötsligt blivit tillgänglig.

Det är ingen hemlighet att klubbarna i Finland har öppnat för att göra sig av med spelare, sedan ligan meddelat att inget lag kommer att åka ut till nästa säsong. Svenskar som Sebastian Stålberg och Johan Sundström har redan sålts och även Kalle Miketinac lämnade Finland för spel i Örebro resten av årets säsong. Nu är det ytterligare en svensk som lämnar sin Liiga-klubb.

Under onsdagseftermiddagen meddelar TPS Åbo att Tim Söderlund lämnar klubben med omedelbar verkan. Enligt TPS har parterna kommit överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar.

– Beslutet fattades i samförstånd. Vi insåg att detta är det bästa alternativet för båda parter i nuläget. Vi tackar Tim för hans bidrag till klubben, säger sportchefen Mika Suoraniemi på TPS hemsida.

Tim Söderlund blir klubblös

Tim Söderlund har Skellefteå AIK som moderklubb och var en stor talang som ung där han bland annat spelade JVM för Sverige både 2017 och 2018. Han spelade flera säsonger i SHL med Skellefteå och Frölunda innan han lämnade för spel i Nordamerika 2019. Bara några år senare återvände dock Söderlund till Sverige och skriver på för Djurgården mitt under säsongen 2021/22. Där spelade han starkt med 13 poäng på 21 matcher under slutet av grundserien samt 0+3 på fyra kvalmatcher när Djurgården åkte ut ur SHL.

Söderlund blev sedan kvar i Djurgården efter degraderingen till HockeyAllsvenskan. Där gick det desto tyngre för forwarden som bara noterades för fyra mål och 14 poäng på 29 matcher innan han lämnade klubben. Därefter har Tim Söderlund tillbringat flera år utomlands. Han spelade först i Tjeckien för BK Mladá Boleslav och HC Plzeň under tre säsonger innan han flyttade till Finland under förra säsongen. I fjol stod han för 25 poäng på 41 matcher med TPS Åbo. Den här säsongen har det däremot bara blivit elva poäng på 35 matcher för 28-åringen.

Source: Tim Söderlund @ Elite Prospects