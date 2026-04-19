Oskar Nilsson avslutar karriären efter över 15 år på elitnivå. Det meddelar den tidigare backen på sin Instagram.

Oskar Nilsson vann ett SM-guld med Skellefteå under sin spelarkarriär.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Efter att ha lämnat Skellefteå inför den här säsongen valde Oskar Nilsson att flytta till Finland. Det blev då spel i Ässät under den gångna säsongen, en säsong som blev hans sista. För nu står det klart att 35-åringen väljer att avsluta karriären.

”Nu har jag landat i ett beslut som känns både stort och rätt, det är dags att lägga skridskorna på hyllan. Det är inte utan känslor, men jag vet att det är rätt steg för mig och för oss som familj,” skriver profilen.

Tidigare har han ryktats vara på väg till Tyskland inför nästa säsong. Men nu står det alltså klart att det inte blir någon fortsättning på elitkarriären. Oskar Nilsson etablerade sig som en bra SHL-back i Skellefteå när han var runt 30 år. Det blev totalt fem säsonger i Västerbotten varav ett SM-guld.

I Sverige har han även spelat för Oskarshamn och Asplöven, samtidigt som han även fostrades i Luleå. Där det blev det däremot mest spel i juniorlaget. Han gjorde även fem säsonger för Frisk Asker i Norge över två sejourer.

