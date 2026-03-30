Uppgifter: Det blir profilens nästa klubb

Oskar Nilsson lämnade Skellefteå inför den här säsongen. Efter en säsong i Ässät ser nu backen ut att flytta vidare till Tyskland, rapporterar Norran.

Oskar Nilsson gjorde fem säsonger i Skellefteå.

Under sina sex säsonger i SHL blev Oskar Nilsson en stor profil. Han var först med och tog upp Oskarshamn i SHL och spelade sedan en säsong med dem i ligan. Det blev sedan fem säsonger i Västerbotten med Skellefteå där han gjorde över 20 poäng tre säsonger och vann ett SM-guld.

Inför den här säsongen gick parterna skilda vägar. Då valde 34-åringen att skriva på för Ässät i Finland.

Där har han under den här säsongen gjort åtta poäng på 51 matcher, samt ett mål på sex slutspelsmatcher. Någon fortsättning i klubben ser det däremot inte ut att bli. Parterna skrev på för en säsong och nu rapporterar Norran att det blir en flytt söderut för backen. Till nästa säsong uppges han nämligen vara på gång till Leipzig.

De spelar i den tyska tredjeligan och i laget spelar bland andra Jesper Alasaari, Emil Aronsson och Johan Eriksson som tidigare spelat i Hockeyallsvenskan.