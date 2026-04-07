Tidigare AHL-svensken får inte förlängt

Jaromír Jágrs Kladno blev klubbvalet när Oscar Dansk, i höstas, lämnade Nordamerika. Nu tackas den svenske målvakten även av där.

Oscar Dansk lämnar Kladno efter en säsong. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Under sina åtta säsonger i Nordamerika samlade Oscar Dansk på sig erfarenhet av över 200 matcher i AHL. Därför var det lite överraskande när han i höstas valde att nobba Sverige.

Aftonbladet hade rapporterat att burväktaren varit aktuell för en återkomst i Brynäs – i samma veva som Collin Delia fått en mardrömsstart. Men flytten hem till Europa gick istället till Jaromír Jágrs tjeckiska klubb Kladno. Ett steg som alltså togs direkt efter 37 spelade AHL-matcher med Anaheim Ducks farmarlag.

Nu, efter endast 13 matcher under hela 2025/26, får Dansk lämna Kladno.

Beskedet kommer tisdagen efter påskhelgen, som en del av Kladnos utrensning av utländska spelare, och innebär alltså att 32-åringen får gå vidare. ”Båda spelarna lämnar klubben efter den gångna säsongen och går vidare till andra uppdrag”, skriver man på sin sajt när svensken meddelas lämna tillsammans med Wyatt Wylie.

Den Väby-fostrade målvakten var tidigt över i Nordamerika, men vände sedan hem för att bli en j-landslagsman i Brynäs. Han lämnade igen 2012 och slog sig in i AHL, innan SHL-lånet till Rögle 2015/16 och 2016/17.

Source: Oscar Dansk @ Elite Prospects