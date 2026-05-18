Han blev poängkung i U20 Nationell. Nu kan Hockeysverige.se avslöja att Oliver Dejbjerg Larsen är nära en övergång till Leksand.

Foto: Icon Sportswire via AP Images.

Leksand satsar ungt inför nästa säsong. De har redan skrivit kontrakt med ett par av sina egna juniorer. Nu är klubben också nära en ny spännande värvning. Oliver Dejbjerg Larsen, senast i Rögle, är nämligen nära en övergång till klubben, enligt våra uppgifter.

Tanken är då att dansken, som är född 2007, ska ta plats i A-laget kommande säsong och spela allsvensk hockey.

Den här säsongen stod forwarden för hela 53 poäng på 36 matcher i U20 Nationell, vilket var bäst i ligan. Noterbart är då att Leksand i sådana fall kommer att ha ettan och tvåan från poängligan i U20 i sitt A-lag nästa säsong. Sedan tidigare har de nämligen skrivit kontrakt med August Lissel, som slutade två poäng bakom Larsen.

Dessutom gjorde Oliver Dejbjerg Larsen sex poäng på fem matcher i JVM för Danmark.

Talangen fick även göra A-landslagsdebut i sista samlingen inför VM i Schweiz. 19-åringen är en offensivt viktad spelare som har varit poängstark under junioråren. I USM-slutspelet blev det även 15 poäng på nio matcher. Han var även tänkt att debutera i SHL för Rögle under den gångna säsongen men skadade sig då precis innan. Totalt blev det tre säsonger i Skåneklubben.

Nu väntar av allt att döma istället en seniordebut med Leksand i Hockeyallsvenskan.

