Dementerade ryktet – men nu är OS-spelaren klar

Mitt under semifinalserien läckte det ut att Lisa Johansson skulle lämna SDE för Frölunda. Hon dementerade uppgifterna – men nu är övergången klar.

– Lisa kommer att bli en ledande spelare för oss, såväl på som av is, säger sportchef Kim Martin Hasson.

Lisa Johansson. Foto: Bildbyrån.

Frölunda mötte SDE i semifinalen och ledde med 2-1 i matcher när det kom uppgifter som sade att Frölunda värvat SDE:s stjärnor Lisa Johansson och Kassidy Sauvé. Uppgifter som Lisa Johansson då dementerade för hockeysverige.se:

– Blev dom nervösa efter förlusten igår och vill störa vårt fokus inför matchen imorgon med rykten får det stå för dom. Jag har inget klart för nästa säsong.

Lisa Johansson klar för Frölunda

Men nu, några veckor senare, är OS-forwarden trots allt presenterad av Frölunda.

– Jag gillar Frölundas sportsliga satsning och ville vara med på den resan. Att få komma närmare familjen var ytterligare ett skäl. I min ålder och med min bakgrund har jag mycket att tillföra, samtidigt som jag fortfarande är hungrig och vill utvecklas, säger smålänningen.

Lisa Johansson har tidigare spelat SDHL-hockey för AIK och Luleå innan flytten till SDE. Hon har också spelat i SDHL:s föregångare Riksserien för Växjö och Leksand. På meritlistan finns 463 poäng på 560 matcher, vilket ger en tredjeplats i alla tiders poängliga och en förstaplats i alla tiders matchliga. Hon är också tvåa i alla tiders skytteliga med 268 mål – nio bakom Denise Altmann. Johansson har tre SM-guld på meritlistan och kommer från en säsong med OS-spel samt 26 poäng på 34 matcher i SDHL.

Kontraktet med Frölunda är skrivet på en säsong.