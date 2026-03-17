Uppgifter: Frölundas kupp – värvar konkurrentens stjärnor

Frölunda HC leder just nu semifinalen mot SDE med 2-1 i matcher.

Nu uppger också Göteborgs-Posten att Frölunda är på väg att värva två av SDE:s bästa spelare till nästa säsong.

Lisa Johansson och Kassidy Sauvé uppges lämna SDE för Frölunda. Foto: Bildbyrån (Montage)

Frölunda möter just nu SDE i SM-semifinal där en finalplats ligger i potten. Frölunda vann båda de första matcherna och skaffade därmed matchboll men sedan vann SDE senast i går för att reducera till 2-1 i matcher för göteborgskorna. I morgon har däremot Frölunda en ny chans att säkra finalplatsen, medan SDE avser att kvittera serien till 2-2 i matcher.

Till nästa säsong riskerar däremot Frölunda att tappa ett par av sina bästa spelare. Både stjärnmålvakten Andrea Brändli och poängdrottningen Elisa Holopainen har out-klausuler som möjliggör spel i den nordamerikanska proffsligan PWHL nästa säsong. Det finns därför en rejält chans att båda två lämnar efter säsongen. Samtidigt är båda talangerna Maja Helge och Nellie Svensson klara för collegespel från och med nästa säsong.

Frölunda värvar dubbla stjärnor från SDE

Frölunda är därmed ute på marknaden och letar efter ersättare till nästa säsong. Nu uppges de också ha fått napp – i just semifinalmotståndaren SDE.

Göteborgs-Posten uppger nämligen under tisdagen att Frölunda kommer att värva två av SDE:s bästa spelare i form av toppmålvakten Kassidy Sauvé samt OS-forwarden Lisa Johansson.

33-åriga Lisa Johansson flyttade från Luleå till SDE 2024 och har varit en nyckelspelare under två säsonger. Under årets säsong har hon gjort 16 mål och 26 poäng på 34 matcher i grundserien samt 3+3 på sju slutspelsmatcher. Totalt har Johansson spelat 560 matcher i SDHL, mest genom tiderna, och producerat 463 poäng, tredje bäst i ligans historia. Hon har vunnit tre SM-guld, 2013 med AIK samt 2023 och 2024 med Luleå.

Kassidy Sauvé kom också till SDE 2024 och har sedan varit en av SDHL:s bästa målvakter. I fjol hade hon 94,0 i räddningsprocent på 18 matcher och ledde sedan SDE till semifinal. Under årets säsong har hon bildat målvaktspar med stjärnkeepern Emma Söderberg och har haft en räddningsprocent på 91,8 över 19 matcher.

