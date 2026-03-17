Lisa Johansson ryktas vara klar för Frölunda till nästa säsong. Det mitt i hennes och SDE:s semifinalserie mot just Frölunda.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Tidigare idag gick GP ut med att Frölunda, mitt i semifinalspelet mot SDE, har värvat Lisa Johansson och Kassidy Sauvé från just SDE. Det vore såklart anmärkningsvärt om så skulle vara fallet.

Nu dementerar en av spelarna, Lisa Johansson, att hon skulle ha gjort klart med Frölunda eller någon annan klubb.

— Jag är mitt i ett slutspel med SDE och mitt fokus ligger på att vinna med SDE, säger Lisa Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

— Blev dom nervösa efter förlusten igår och vill störa vårt fokus inför matchen imorgon med rykten får det stå för dom. Jag har inget klart för nästa säsong.

Frölunda leder med 2-1 i matcher. Fjärde matchen spelas under onsdagskvällen i Vilundahallen, Upplands Väsby.

