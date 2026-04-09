Liam Pettersson draftades i andra rundan av Boston Bruins och är en av Växjös största talanger. Nu kan Hockeysverige.se avslöja att 19-åringen kommer att lämna klubben.

Det var inför säsongen 20/21 som Liam Pettersson lämnade moderklubben Gislaved för spel i Växjös organisation. Där har han nu gått från U16-laget till att få känna på spel i SHL. Under TV-pucken var han en av turneringens bästa backar och han fick redan som U18-spelare debutera i A-laget.

Förra sommaren valde också Boston Bruins att tinga honom som spelare nummer 61 i NHL-draften.

Den här säsongen har varit skadefylld för 19-åringen. Det har enbart blivit 21 matcher där majoriteten har varit i U20 Nationell. Den senaste matchen var också den 25 februari.

Enligt Hockeysverige.se’s uppgifter står det nu klart att han inte kommer att stanna i föreningen. Istället väntar en ny utmaning för den lovande backen. Totalt blev det sju SHL-matcher i Växjö. I U20 Nationell var han den här säsongen en toppback när han var skadefri.

Liam Pettersson är inför nästa säsong aktuell för JVM. För ett år sedan var han högaktuell för U18-VM efter en stark vår men kom då inte med i truppen. Nu återstår det att se om ett miljöombyte kan ta honom hela vägen in i en junior-VM-trupp.

