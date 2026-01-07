Direkt efter JVM får ett antal av Kanadas spelare byta klubbar.

Målvakten Carter George och forwarden Sam O’Reilly trejdas i OHL medan centern Braeden Cootes blir bortbytt i WHL.

Carter George, Braeden Cootes och Sam O’Reilly får alla byta klubb efter JVM. Foto: Bildbyrån

Under veckan är det Trade Deadline för de kanadensiska juniorligorna under CHL-paraplyet. I går var det deadline i QMJHL vilket såg svenskarna Carl-Otto Magnusson och Max Vilén trejdas i motsatt riktning av samma trejd. Senare i veckan är det även deadline för både WHL och OHL men det är redan nu ett antal stora talanger som har fått byta klubbar.

Under onsdagen har nämligen tre spelare från Kanadas JVM-lag bytts bort till nya klubbar i omfattande trejder.

Carter George till Soo Greyhounds

Carter George var förstemålvakt för Kanada redan vid JVM 2025 och imponerade då stort. Han ansågs därför vara en av JVM:s bästa målvakter inför årets turnering. Men efter ett svajigt gruppspel petades George till förmån för Jack Ivankovic i både kvartsfinalen och semifinalen. I bronsmatchen mot Finland var George däremot tillbaka i kassen och stod för en stark insats när Kanada säkrade medalj.

Nu står det klart att målvakten får lämna Owen Sound Attack, där han har varit assisterande kapten (!) de senaste två säsongerna. I stället blir George bortbytt till Soo Greyhounds i utbyte mot hela sju draftval i OHL-draften.

TRADE – Owen Sound Attack General Manager Dale DeGray announced Wednesday morning a transaction between the Soo Greyhounds, where the Attack will receive seven picks. In return, the Greyhounds will be collecting Goaltender Carter George.#AlwaysAttack #OwenSoundAttack pic.twitter.com/h1iMBmANwY — Owen Sound Attack (@AttackOHL) January 7, 2026

Carter George draftades av Los Angeles Kings i andra rundan av NHL-draften 2024.

Braeden Cootes trejdas till Prince Albert Raiders

Förra året var Braeden Cootes lagkapten för Kanadas lag som vann guld på U18-VM och han var en av turneringens bästa spelare med sex mål och tolv poäng på sju matcher. I årets JVM blev han uttagen som underårig och fick en mindre roll för Kanada. 18-åringen noterades för två mål på sju matcher, varav ett av målen kom i bronsmatchen mot Finland.

De senaste två säsongerna har Cootes varit lagkapten för Seattle Thunderbirds i WHL där han gjorde 63 poäng på 60 matcher i fjol och har inlett med 23 poäng på 17 matcher i år. Nu har storlöftet däremot skickats till Prince Albert Raiders i en massiv trejd. Prince Albert Raiders får Cootes samt tre draftval av Seattle Thunderbirds men släpper hela fyra spelare och fyra draftval, varav två förstarundeval, i motsatt riktning.

TRADE: The Seattle Thunderbirds have acquired a combination of players and picks from the Prince Albert Raiders in exchange for Braeden Cootes.



Thank you, Braeden! It has been a privilege to be part of your hockey career. Best of luck in PA!

🔗 https://t.co/BwmjjrPIqP pic.twitter.com/nmodwLvXjY — Seattle Thunderbirds (@SeattleTbirds) January 6, 2026

Braeden Cootes valdes som 15:e spelare av Vancouver Canucks i fjolårets NHL-draft. Han fick även inleda säsonger i Vancouver och spelade tre NHL-matcher för Canucks innan han skickades tillbaka till WHL.

Sam O’Reilly till Kitchener Rangers i blockbuster-trejd

Av dessa tre spelare var Sam O’Reilly mest framträdande för Kanada under JVM. Han stod för en stark turnering med fyra mål och åtta poäng på de sju matcherna. Forwarden klev då bland annat fram med två mål i bronsmatchen mot Finland när Kanada säkrade en pallplats.

De senaste säsongerna har O’Reilly varit en toppspelare för London Knights och lett laget till dubbla OHL-titlar 2024 och 2025 samt en Memorial Cup-titel 2025. Han utsågs även till lagkapten inför årets säsong men nu skickas O’Reilly till Kitchener Rangers i en rejäl blockbuster-trejd. London Knights skickar Sam O’Reilly samt backen Jared Woolley och ett draftval till Kitchener Rangers i utbyte mot hela elva (!!) draftval och två spelare.

We’ve acquired Kane Barch, Jacob Xu, and eleven draft picks from the Kitchener Rangers in exchange for Sam O’Reilly and Jared Woolley.



DETAILS: https://t.co/vSOYGzj1aj pic.twitter.com/9ldJRF3dF2 — London Knights (@LondonKnights) January 7, 2026

Sam O’Reilly valdes som den 32:a och sista spelaren i förstarundan av Edmonton Oilers i 2024 års draft. Förra året trejdades dock hans rättigheter till Tampa Bay Lightning i utbyte mot collegestjärnan Isaac Howard.

