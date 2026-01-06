Svenska talangerna byter klubbar – trejdas mot varandra

Två av svenskarna i QMJHL trejdas mot varandra.

Carl-Otto Magnusson skickas till Saint John Sea Dogs och i motsatt riktning går Max Vilén till Moncton Wildcats.

Carl-Otto Magnusson och Max Vilén trejdas mot varandra i QMJHL. Foto: Bildbyrån

Inför årets säsong var det två svenskar som valde att lämna sin klubbar i Sverige för att i stället testa lyckan i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Carl-Otto Magnusson lämnade Frölunda för spel i Moncton Wildcats. Samtidigt valde även Max Vilén att gå från Malmö till Saint John Sea Dogs. De odraftade svenska backarna har sedan spelat för respektive klubb i Kanada under årets säsong.

Men under tisdagen står det klart att Magnusson och Vilén byter klubbar – och trejdas mot varandra. Moncton Wildcats och Saint John Sea Dogs har enats om en trejd där båda svenskarna ingår. Carl-Otto Magnusson skickas till Saint John Sea Dogs tillsammans med ett två draftval medan Max Vilén skickas till Moncton Wildcats tillsammans med målvakten Justin Robinson.

TRADE 🔄



The #SJSeaDogs have acquired defenceman Carl-Otto Magnusson and two second-round picks from the Moncton Wildcats for Max Vilen and Justin Robinson.#GoDogsGo pic.twitter.com/4qDQpcMnr0 — Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) January 6, 2026

Lämnade Sverige – för spel i QMJHL

Max Vilén har Malmö Redhawks som moderklubb och spelade juniorhockey i klubben fram till årets säsong. Han har representerat Sverige på både U16, U17 och U18-nivå och säsongen 2023/24 var han ombytt i fyra SHL-matcher för Malmö. Vilén var assisterande kapten för Malmös U20-lag i fjol och gjorde då 19 poäng på 36 matcher i U20 Nationell. Den här säsongen har han sedan stått för 14 poäng på 27 matcher samt har -9 i QMJHL.

Carl-Otto Magnusson har Hanhals som moderklubb men tog sedan steget till Frölunda. Förra säsongen tog han klivet upp till U20 Nationell och noterades för åtta poäng på 44 matcher. Den defensive backen, som mäter två meter lång, var också ombytt i tre SHL-matcher i fjol samt har spelat för både U19-landslaget och Juniorkronorna. Den här säsongen har han stått för åtta poäng på 31 matcher samt har +3 i QMJHL. Magnusson är redan klar för spel i collegeligan NCAA med University of Connecticut från och med nästa säsong.

