Bryter NHL-kontraktet – återvänder till förra klubben

Juho Lammikko har brutit sitt avtal med New Jersey Devils.

Finländaren återvänder i stället till Europa och är klar för storklubben ZSC Lions.

Juho Lammikko är tillbaka i ZSC Lions igen efter tiden i Devils. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & William Liang/AP Photo/Alamy

Inför årets säsong valde finske centern Juho Lammikko att lämna ZSC Lions och ge NHL en till chans. Han hade tidigare gjort två sejourer i Nordamerika där det blivit spel med Florida Panthers och Vancouver Canucks. Förra året skrev 30-åringen på för New Jersey Devils och åkte över en tredje gång.

I Devils har det däremot inte blivit som Lammikko tänkt sig. Han har haft svårt att ta plats i New Jerseys lag och bara kommit till spel i 24 matcher, där han blott noterats för 0+2. Efter att ha blivit nedskickad till AHL av Devils tröttnade finländaren. Tidigare i veckan blev han uppsatt på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet med New Jersey Devils. Han blev inte heller upplockad av något annat NHL-lag utan har i stället fått söka sig tillbaka till Europa.

Juho Lammikko återvänder till ZSC Lions

Innan flytten tillbaka till NHL hade Juho Lammikko skrivit på ett nytt kontrakt med ZSC Lions till 2028. Det kontraktet gäller fortfarande och när Lammikko nu återvänder till Europa kickar avtalet igång igen. ZSC Lions presenterar under lördagen att finländaren är klar för en återkomst till klubben.

– Vi känner alla till Juhos kvaliteter. Som tvåvägscenter kan han användas i alla situationer, och hans energi ger hela laget ett lyft. Juhos återkomst är också värdefull eftersom vi nu har vår gamla centeruppsättning med Malgin, Grant, Lammikko och Sigrist tillbaka, säger sportchefen Sven Leuenberger.

Juho Lammikko blev mästare i Schweiz med ZSC Lions både 2024 och 2025. Förra året var han också med och vann CHL-guld efter att ha besegrat Färjestad i finalen. Centern har även två VM-guld med Finland på meritlistan då han var med vid båda titlarna 2019 och 2022. Som ung vann Lammikko också JVM-guld med Finland 2016. Under sin karriär har det blivit 183 NHL-matcher.

Source: Juho Lammikko @ Elite Prospects