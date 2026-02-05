Juho Lammikko är på väg att lämna NHL. Efter att ha haft svårt att få speltid med New Jersey Devils sattes den VM-meriterade upp på waivers under torsdagen för att få sitt NHL-kontrakt uppsagt. Nu väntar sannolikt en flytt tillbaka till Europa.

Juho Lammikko väntas återvända till Schweiz och ZSC Lions. Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Tredje gången gillt i NHL?

Nej, inte riktigt. Juho Lammikko återvände till Nordamerika inför den här säsongen efter att ha skrivit ett ettårskontrakt med New Jersey Devils värt 800 000 dollar. Men efter att bara ha fått spela 24 matcher med Devils – och nyligen också blivit degraderad till AHL – har den tvåfaldige VM-guldmedaljören fått nog.

På torsdagen satte Devils upp 30-åringen på unconditional waivers med avsikt att bryta hans kontrakt. Om ingen annan klubb gör anspråk på Lammikko är han fri att hitta en ny klubb. Därmed väntar sannolikt en flytt tillbaka till Europa och sin tidigare klubb, schweiziska ZSC Lions. Redan för en knapp månad sedan ryktades centern vara på väg att återvända dit.

#NEWS: We’ve placed F Juho Lammikko on waivers for the purposes of terminating his contract. pic.twitter.com/VPIh8SfxEQ — New Jersey Devils (@NJDevils) February 5, 2026

Juho Lammikko väntas återvända till Schweiz

Lammikko lämnade Vancouver Canucks efter säsongen 2021/22 och flyttade då till Zürich. Där hade han tre produktiva säsonger innan han sajnade med Devils.

Finländaren har därmed gjort tre NHL-sejourer utan att fullt ut bli hemmastadd i ligan. Han tillbringade tre säsonger i Florida Panthers regi, 2016 till 2019, där han spelade 40 NHL-matcher. Han återvände till Florida hösten 2021 och flyttade sedan vidare till Vancouver säsongen därpå.

Under sina år i Nordamerika har Juho Lammikko svarat för elva mål och 28 poäng på 183 matcher.

På meritlistan har han VM-guld med Finland 2019 och 2022 samt ett JVM-guld från Helsingfors 2016. På klubblagsnivå har han vunnit schweiziska ligan två gånger om samt Champions Hockey League i fjol med ZSC Lions.

Source: Juho Lammikko @ Elite Prospects