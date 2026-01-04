Ex-stjärnan får sparken – nära ny klubb

Den förre NHL-stjärnan Jevgenij Kuznetsov har haft en tuff säsong i KHL.

Nu får 33-åringen sparken av Metallurg Magnitogorsk – och uppges vara på väg till en ny klubb.

Jevgenij Kuznetsov tvingas bort av Metallurg Magnitogorsk. Foto: SOPA Images Limited/Alamy Live News

Inför årets säsong gick det flitiga rykten om att Jevgenij Kuznetsov var på väg tillbaka till NHL efter att ha spelat hemma i Ryssland förra säsongen. Flera lag uppgavs visa intresse för den tidigare stjärncentern – men någon flytt tillbaka till Nordamerika blev det aldrig. I stället fick ”Kuzy” stanna kvar i KHL och i höstas skrev han på för Metallurg Magnitogorsk.

Men där har 33-åringen haft en tuff säsong. Kuznetsov har endast fått spela 15 matcher för Metallurg och varit petad under långa stunder. Hans senaste match för klubben var 19 december och därefter har han hållits utanför laget. Enligt rapporter har centern varit i konflikt med lagets tränare Andrej Razin under säsongen och Razin ska bland annat ha varit kritisk till Kuznetsovs fysiska status och kondition.

Jevgenij Kuznetsov byter klubb i KHL

Nu står det klart att Jevgenij Kuznetsov tvingas bort av Metallurg Magnitogorsk. Han har blivit uppsatt på waivers i syfte att bryta kontraktet. Det blev en misslyckad värvning för Metallurg där den tilltänkte stjärnan blott noterades för 1+8 på 15 matcher. Det är klart sämre än förväntat för veteranen som gjorde 37 poäng på 39 matcher med SKA St. Petersburg i fjol.

Enligt ryska uppgifter ska Kuznetsov däremot redan ha gjort klart med en ny klubbadress. Han uppges nämligen vara på väg till KHL-konkurrenten Salavat Yulaev Ufa. Där kommer han i sådana fall att få den förre NHL-stjärnan Viktor Kozlov, som också spelade i Washington Capitals, som tränare. Övergången har ännu inte blivit officiell.

Jevgenij Kuznetsov spelade i NHL under elva säsonger och var en toppspelare för Washington Capitals under flera år. Som center bredvid landsmannen Aleksandr Ovetjkin öste Kuznetsov in poäng. Han var bland annat ledande för Capitals vid Stanley Cup-segern 2018 där Kuznetsov vann poängligan i slutspelet med 32 poäng på 24 matcher på vägen till bucklan. Säsongen 2023/24 kom att bli hans sista säsong i NHL. Efter en strulig säsong i Washington Capitals dumpades han av klubben och skickades till Carolina Hurricanes. ”Kuzy” hittade dock inte tillbaka till formen i Carolina utan lämnade för spel i KHL 2024.

Totalt gjorde Kuznetsov 575 poäng på 743 matcher under sin NHL-karriär.

