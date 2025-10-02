Efter NHL-ryktet – ex-stjärnan skriver KHL-kontrakt

Jevgenij Kuznetsov har kopplats samman med en NHL-återkomst under sommaren och hösten.

Så blir det inte.

I stället har den tidigare stjärnforwarden skrivit på ett KHL-kontrakt med Metallurg Magnitogorsk.

Jevgenij Kuznetsov.

Foto: James Guilory/USA TODAY Sports/Bildbyrån

I somras bekräftade agenten Shumi Babajev att den tidigare NHL-stjärnan Jevgenij Kuznetsov siktade mot en comeback i NHL. Under sommaren uppges han ha haft flera NHL-klubbar som visat intresse för honom och så sent som i slutet av september uppgav RG att Toronto Maple Leafs och Florida Panthers var lagen som gjorde upp om Kuznetsovs tjänster.



Det blir ingen av klubbarna – och det blir ingen återkomst till NHL.



Under onsdagen skrev Kuznetsov i stället på ett ettårskontrakt med KHL-klubben Metallurg Magnitogorsk.

Blir lagkamrat med KHL-svensken

Den 33-årige forwarden lämnade NHL och Carolina Hurricanes sommaren 2024 för spel i KHL-klubben SKA St. Petersburg, där han förra säsongen noterades för 37 poäng (12+25) på 39 grundseriematcher och tre poäng (1+2) på sex slutspelsmatcher.



Förutom den korta sejouren i Carolina våren 2024 spenderade Kuznetsov nära tolv säsonger i Washington Capitals, där han 2018 blev Stanley Cup-mästare med klubben efter att ha blivit poängkung i slutspelet med 32 poäng på 24 matcher. Totalt har Kuznetsov spelat 743 matcher i NHL och producerat 575 poäng.



I Metallurg Magnitogorsk blir Kuznetsov lagkamrat med svenske Robin Press, som är en av totalt tre svenskar i KHL den här säsongen tillsammans med Fredrik Claesson och Dmytro Timashov.