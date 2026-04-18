Jakob Lilja blir tillgänglig på marknaden inför nästa säsong.

Jakob Lilja saknar klubbadress till nästa säsong.

Sedan flytten från Djurgården 2019 har Jakob Lilja tillbringat sju säsonger utomlands. Inför årets säsong flyttade han till Tyskland och skrev på för Löwen Frankfurt i DEL. Där gjorde han 16 poäng på 32 matcher men innan transferdeadline i februari lämnade han och återvände till Schweiz. Där gjorde han klart med EV Zug för att avsluta säsongen i schweiziska National League.

Lilja kom dock bara att spela i två matcher för EV Zug under slutet av säsongen och klubben åkte sedan ut i kvartsfinal efter att ha förlorat med 4-1 i kvartsfinalen mot Davos. 32-åringen spelade dock ingenting för Zug i slutspelet.

Nu meddelar EV Zug via Instagram att Jakob Lilja lämnar klubben och han tackas av efter sin korta tid i föreningen. Än är det inte känt var Jakob Lilja kommer att fortsätta sin hockeykarriär. Förra året gick det rykten om att Lilja kunde vara aktuell för en återkomst till Sverige och att Linköping var intresserade, men då flyttade han i stället till tyska Löwen Frankfurt.

Jakob Lilja, från Linhamn, spelade i Rögle som ung och gjorde ett par säsonger i HockeyAllsvenskan innan han värvades till Linköping i SHL. Där spelade han under tre säsonger innan han flyttade till Djurgården 2018. I DIF fick Lilja sitt stora genombrott. Han gjorde 37 poäng på 52 matcher och fick debutera i Tre Kronor under säsongen. Efter succén i Djurgården fick Lilja ett NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets och spelade sedan 37 NHL-matcher under säsongen 2019/20.

Lilja flyttade sedan till ryska KHL och spelade först i kazakiska Barys Nur-Sultan i två säsonger innan han flyttade till Dynamo Moskva 2022. Beslutet att spela i Ryssland trots landets anfallskrig mot Ukraina har lett till starka reaktioner här hemma i Sverige. 2023 lämnade han sedan Dynamo Moskva och spelade sedan två säsonger i Schweiz för Ambrì-Piotta och Fribourg-Gottéron innan flytten till Tyskland förra året.

Nu är det alltså oklart var Lilja kommer att spela nästa säsong.

