Svenske forwarden flyttar på sig igen

Under förra säsongen kom rapporter om att Linköping var intresserade. Nu byter Jakob Lilja från Löwen Frankfurt, till EV Zug, mitt under säsongen.

Jakob Lilja i Linköping och SHL 2017. Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson.

Sedan flytten från Djurgården, 2019, har Jakob Lilja spelat sin hockey utomlands. Men det har funnits uppgifter, så sent som förra året, på att Linköping varit lite intresserade.

Nu har den tidigare SHL- och KHL-forwarden fått igenom en flytt, under säsong, som istället tar honom tillbaka till Schweiz.

32 matcher in på tiden i Löwen Frankfurt meddelar nu EV Zug att man kommit överens med svensken om ett avtal över resterande del av 2025/26. Samma kontraktslängd som han hade i Tyskland.

– Med värvningen av Jakob Lilja stärker vi oss ännu en gång inför säsongens avgörande fas. Jakob är mångsidig och kommer att ge vårt anfall ytterligare momentum, säger klubbens GM Reto Kläy i ett uttalande.

Flyttade vidare till KHL 2020

När Limhamn HK-produkten lämnade SHL var det för Columbus Blue Jackets och NHL. Därefter blev det dock tre år i KHL med Barys Nur-Sultan och Dynamo Moskva, innan första sejouren i Schweiz. Ambrì-Piotta och Fribourg-Gottéron är de klubbar han tidigare representerat där.

Lilja har en total erfarenhet av 222 SHL-matcher. Detta under sin tid i Rögle, Linköping och Djurgården.

