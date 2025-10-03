Brynäs uppges jaga Jake Livingstone, 26.

Men nu är backen klar för provspel hos AHL-klubben Charlotte Checkers.

Jake Livingstone har kopplats ihop med Brynäs. Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

Det var tidigare i veckan som sajten Spelcash.se skrev att Brynäs visar ett starkt intresse för AHL-backen Jake Livingstone.

26-åringen var då med och provspelade med NHL-klubben Pittsburgh Penguins men enligt uppgifterna ska Brynäs följa backens situation noga och också ha en ambition att värva honom till laget.

Men Livingstone verkar fortfarande vilja satsa på spel i Nordamerika.

Jake Livingstone klar för tryout i AHL

Efter provspelet med Pittsburgh Penguins skiftade Jake Livingstone till Florida Panthers. Där fick han spela en match med Panthers under försäsongen. Men nu meddelar Florida att han släpps från sitt provspelskontrakt.

Livingstone blir däremot ändå kvar inom organisationen. Backen är nämligen klar för en tryout hos Floridas farmarlag Charlotte Checkers i AHL. Om han skulle få ett permanent kontrakt i AHL skulle det alltså stoppa Brynäs från att värva honom.

Jake Livingstone gick odraftad som ung men hade sedan flera framgångsrika år i collegeligan NCAA med Minnesota State University. Det ledde till att han fick ett NHL-kontrakt med Nashville Predators och under slutet av säsongen 2022/23 fick Livingstone även spela i fem NHL-matcher för “Preds”.

De två senaste säsongerna har 26-åringen dock endast spelat i AHL med Nashvilles farmarlag Milwakuee Admirals. Där har han noterats för 33 poäng på 127 AHL-matcher. Det återstår att se om Livingstone får ett AHL-avtal med Charlotte Checkers eller om han kan bli aktuell för en flytt till Europa och sedermera kanske till Brynäs.

