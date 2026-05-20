Samuel Fagemo har varit en drömvärvning för Frölunda. Nu är forwarden klar för en återkomst – på ett långt kontrakt.

— Vi har jag jagat honom länge och det är kul att det äntligen blir av, säger sportchef Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande.

Samuel Fagemo återvänder till Frölunda.

Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports.

Efter sex år i Nordamerika är Samuel Fagemo tillbaka i Sverige. Forwarden har skrivit på Frölunda, där han gick från U16- till A-laget. Under åren i USA har han fått göra 21 matcher i NHL men aldrig lyckats etablera sig i ligan. I AHL har han istället varit väldigt framgångsrik. Inte minst under säsongen 23/24 då det blev 43 mål på 50 matcher i farmarligan. Med det var han AHL:s näst bästa målskytt.

De senaste två säsongerna har det inte blivit något framträdande i NHL. Nu står det också klart att 26-åringen väljer att flytta hem igen.

Det blir nästa säsong spel hemma i Göteborg för skarpskytten. Där kommer han att få ett tungt ansvar och anses vara en toppvärvning som ska kunna bära offensiven.

— Jag är fortsatt en målskytt, men har blivit bättre på andra delar av spelet. Jag har lärt mig mycket, utvecklats och är en bättre version av mig själv än när jag lämnade, säger spelaren själv.

Senaste säsongen i SHL, som var hans sista juniorsäsong, blev det 22 poäng på 42 matcher. Samma år gjorde han även åtta mål på sju matcher i JVM. LA Kings draftade honom som spelare nummer 50 2019. Kontraktet är skrivet över tre säsonger.

Source: Samuel Fagemo @ Elite Prospects