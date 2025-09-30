Brynäs är på jakt efter förstärkning till lagets backsida.

Nu uppger sajten Spelcash.se att man jagar AHL-backen Jake Livingstone.

Foto: Larry McDougal/AP/Alamy (Montage)

Enligt sajten Spelcash.se ska Brynäs visa ett stort intresse för den amerikanske AHL-backen Jake Livingstone.

26-åringen deltar just nu på NHL-klubben Pittsburgh Penguins träningsläger på ett provspelskontrakt, men enligt sajten så följer SHL-klubben backens situation noga och ska ha en ambition att värva honom till laget.

Spelat fem NHL-matcher

Livingstone har spelat de senaste två säsongerna i Nashville Predators organisation, där han säsongen 2022/23 gjorde fem matcher i NHL innan han de senaste två säsongerna spelat uteslutande AHL-hockey med Milwaukee Admirals. Förra säsongen noterades han för 16 poäng (7+9) på 59 matcher med AHL-klubben.

Den högerfattade backen var tidigare en framstående spelare i collegeligan med Minnesota State University, där han 2022 och 2023 utsågs till CCHA-konferensens bästa back. Samma år blev han konferensmästare med Minnesota State University och tog även plats i ligans All-Star Team.