Uppgifter: Lämnar NHL – flyttar hem

Ivan Fedotov floppade i NHL och begravdes i farmarligan.

Nu uppges målvakten lämna Nordamerika och flytta hem till Ryssland för KHL-spel igen.

Ivan Fedotov ser ut att flytta hem till Ryssland och KHL igen efter att ha floppat i Nordamerika. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy & Kyle Ross-Imagn Images

Efter en strulig tid i Ryssland anslöt Ivan Fedotov slutligen till Philadelphia Flyers 2024 och kom dit som en upphaussad målvakt. Den storväxte burväktaren spelade bara tre (!) NHL-matcher för Flyers innan han skrev ett dyrt tvåårskontrakt. Avtalet hade en årslön på 3,25 miljoner dollar (över 30 miljoner kronor) per säsong och Fedotov tjänade därmed mer än dubbelt (!) så mycket som Flyers svenske målvakt Samuel Ersson.

Men Fedotov levde dock inte alls upp till den lönen under sin debutsäsong i NHL. I stället var han bara en svag backup till Ersson och hade 88,0 i räddningsprocent och 3,15 insläppta mål per match samt vann endast sex av 26 matcher i målet. Det ledde sedan till att Flyers dumpade ryssen. Han trejdades förra året till Columbus Blue Jackets mot bara ett draftval i sjätte rundan av årets NHL-draft.

Ivan Fedotov uppges återvända till KHL

I Columbus Blue Jackets fick Ivan Fedotov dock aldrig chansen. Tanken var att Fedotov skulle konkurrera med Jet Greaves om att vara backup till Elvis Merzlikins. Greaves fick dock sitt genombrott den gångna säsongen och tog över förstaspaden i Columbus. Det innebar att Ivan Fedotov inte ens var nära att få spela i NHL utan bara spelade i AHL med farmarlaget Cleveland Monsters. Där hade Fedotov 88,7 i räddningsprocent och 2,87 GAA på 47 matcher.

Efter att inte ha lyckats varken i Philadelphia Flyers eller Columbus Blue Jackets ser Ivan Fedotov nu ut att ha gjort sitt i Nordamerika. Det tvåårskontrakt som han skrev med Flyers 2024 löper ut om några veckor och Fedotov lär inte sajna ett nytt kontrakt som free agent där borta. I stället uppger den ryska sajten sport-express.ru att Fedotov sannolikt kommer att skriva på för Spartak Moskva i KHL inför nästa säsong. Han återvänder alltså till Ryssland efter bara två år i Nordamerika.

Fedotovs kaotiska resa till NHL

Ivan Fedotov draftades av Philadelphia i NHL-draften 2015 men det var först 2020 som den två meter långa målvakten började göra ett namn för sig på allvar. Han växte ut till en toppmålvakt i KHL och hade en supersäsong 2021/22. Han konkurrerade ut svenske Adam Reideborn i CSKA Moskva, utsågs till KHL:s bästa målvakt och storspelade hela vägen till att bli Gagarin Cup-mästare. Fedotov var även förstemålvakt för det ryska laget i vinter-OS 2022 där han också spelade starkt med 94,3 i räddningsprocent på sex matcher.

2022 skulle Fedotov sedan ta klivet över till Philadelphia Flyers men han kom aldrig iväg till USA. I stället greps målvakten på vägen till flygplatsen och anklagades för att ha ”försökt undvika militärtjänst”. Säsongen 2022/23 spelade Fedotov ingen hockey alls eftersom att han blev tvångsinkallad i armén. 2023/24 återvände han sedan till CSKA Moskva där han återigen var en toppmålvakt i KHL innan han till slut släpptes till USA för spel i Flyers 2024.

Nu ser Ivan Fedotov alltså ut att återvända till Ryssland och KHL efter att inte alls ha lyckats i NHL.

Source: Ivan Fedotov @ Elite Prospects