Lycksells scoutrapport: "Riktigt duktig"

Olle Lycksell får se Cooper Marody i LHC.

Foto: Icon Sportswire/Cal Sport Media via AP Images

LÄS ÄVEN: Därför "nobbade" Olle Lycksell SHL.

Linköping HC har kunnat få goda referenser på sin nye toppcenter, Cooper Marody. Inte minst från Adam Ginning, som amerikanen själv nämnde när han presenterades för en vecka sedan, men också från en viss Olle Lycksell.

När hockeysverige.se når den tidigare LHC-spelaren har han mycket gott att säga om sin tidigare lagkamrat.

– Först och främst tycker jag att vi hade väldigt bra kemi ihop. Vi gillade att spela ihop väldigt mycket. Han är en riktig playmaker och lite mer passa än att skjuta, en framspelare. Han är kanske inte så fysisk som man kan tänka sig att nordamerikaner kommer och bidrar med. Det är mer en playmaker, men riktigt duktig tycker jag. Han kan nog bli fin i svensk hockey tror jag, säger Lycksell.

"Jag är ingen sportchef, men..."

2022/23, första säsongen i Nordamerika för Olle Lycksell, var han och Cooper Marody två av Lehigh Valley Phantoms bästa poängspelare i AHL.. Och året därefter gjorde de båda 19 mål var. Det är dock inte målskyttet som Lycksell tror att LHC-fansen kommer få se mest av .

– Det är bara att para ihop honom med någon bra målskytt i Linköping så ska det nog ordna sig, säger han.

Tror du att han kan föra över sina AHL-poäng till SHL?

– Det är väl alltid svårt att säga, jag är ingen sportchef heller. Men på förhand så känns det som att det kan vara en fin värvning. Sen vet man aldrig hur det blir med amerikaner och hur de acklimatiserar sig till svensk hockey. Det är en bra kille också så det finns nog alla möjligheter för honom att lyckas.

Var i kontakt: "Han tycker om svenskar"

Olle Lycksell och Copper Marody gjorde tre AHL-säsonger tillsammans i Philadelphia Flyers organisation. De var dock inte bara lagkamrater, utan också kedjekamrater i perioder.

När 29-årige Marody nu skrev på sitt ettårskontrakt i Linköping hade han hört av sig till Lycksell.

– Ja, vi har haft lite kontakt, absolut. Han verkar glad och positiv, och ser fram emot att flytta till Sverige. Han var ganska nära oss svenskar när vi var där i Allentown och "Philly", så han tycker om svenskar, säger Olle Lycksell.

Det lovar ju gott i alla fall?

– Ja, det tror jag, avslutar den tidigare LHC-spelaren, nu klar för HC Lugano.



