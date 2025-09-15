Ivan Fedotov får lämna Philadelphia Flyers efter sin tuffa debutsäsong i NHL.

Han trejdas till Columbus Blue Jackets i en ren lönedump.

Ivan Fedotov har haft en kämpig tid i Philadelphia. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Efter en strulig tid anslöt Ivan Fedotov slutligen till Philadelphia Flyers 2024 och kom då som en upphaussad målvakt. Den storväxte burväktaren spelade bara tre (!) NHL-matcher för Flyers innan han skrev ett dyrt tvåårskontrakt. Avtalet har en årslön på 3,25 miljoner dollar (över 30 miljoner kronor) per säsong till 2026 och Fedotov tjänar därmed mer än dubbelt (!) så mycket som Flyers svenske målvakt Samuel Ersson.

Men Fedotov levde inte upp till den lönen under sin debutsäsong i NHL utan var i stället en svag backup till Ersson under fjolårssäsongen. Det leder nu till att Flyers dumpar ryssen. Han trejdas nämligen till Columbus Blue Jackets i utbyte mot bara ett draftval i sjätte rundan nästa år. Columbus har varit i behov av en ny målvakt medan Flyers blir av med hela Fedotovs lön tack vare bytesaffären.

Philadelphia Flyers värvade Dan Vladar från Calgary Flames på free agent-marknaden i somras och har även kvar de unga målvakterna Aleksei Kolosov och Carson Bjarnason i systemet. Därmed blev Ivan Fedotov överflödig. Men i Columbus kommer 28-åringen att konkurrera om speltiden med Elvis Merzlikins samt succékeepern Jet Greaves.

Ivan Fedotov och den kaotiska resa till NHL

Ivan Fedotov draftades av Philadelphia i NHL-draften 2015 men det var först 2020 som den två meter långe målvakten började göra ett namn för sig på allvar. Han växte ut till en toppmålvakt i KHL och hade en supersäsong 2021/22. Han konkurrerade ut svenske Adam Reideborn i CSKA Moskva, utsågs till KHL:s bästa målvakt och storspelade hela vägen till att bli Gagarin Cup-mästare. Fedotov var även förstemålvakt för det ryska laget i vinter-OS 2022 där han också spelade starkt med 94,3 i räddningsprocent på sex matcher.

2022 skulle Fedotov sedan ta klivet över till Philadelphia Flyers men han kom aldrig iväg till USA. I stället greps målvakten på vägen till flygplatsen och anklagades för att ha ”försökt undvika militärtjänst”. Säsongen 2022/23 spelade Fedotov ingen hockey alls eftersom att han blev tvångsinkallas i armén. 2023/24 återvände han sedan till CSKA Moskva där han återigen var en toppmålvakt i KHL innan han till slut släpptes till USA för spel i Flyers 2024.

Fjolårssäsongen blev dock inte vad Flyers eller Fedotov hoppats. Han spelade i 26 matcher och vann blott sex av dem. 28-åringen hade 88,0 i räddningsprocent, släppte in 3,15 mål per match och hade svårt att anpassa sig till spelet i NHL. Det återstår att se om Ivan Fedotov kan få en nytändning i Columbus Blue Jackets.

