Hockeyallsvenskan

Svenskamerikanen lämnar - tillgänglig

Publicerad 19 juli 2026 15:45
Simon Eld
Simon Eld
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Inför 2024/25 flyttade han hem till Sverige. Nu letar svenskamerikanen Jake Stella återigen efter en ny klubb efter ett år i Frankrike och Cergy-Pontoise.

Jake Stella finns på marknaden.
Jake Stella finns på marknaden.
Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Han är född i Karlstad och fostrad i Färjestad BK, men innan 2024/25 hade Jake Stella spelat det mesta av karriären i Nordamerika. Då kom han hem från collegeligan NCAA för att ta plats i Tingsryds AIF och Hockeyallsvenskan. Det hela slutade med 13 poäng på 59 matcher, men också ett förlorat kval och nedflyttning. 

Nu meddelar Jake Stellas Cergy-Pontoise att det inte blir någon fortsättning inför 2026/27. 

Den nu 27-årige forwarden flyttade till den franska klubben direkt efter TAIF:s nedflyttning och blev assisterande kapten. Även där avslutades året med kval, även om Stella denna gång undvek nedflyttning.

Hans tidigare klubb, Tingsryd, förbereder sig för en andra säsong i Hockeyettan. 

Source: Jake Stella @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Tingsryds AIFEuropeisk Hockey