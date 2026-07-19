Spelet bakom monsterkontraktet: "Väntade inte"

Connor Bedard tjänar nu 15 miljoner dollar per år.

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Efter intensiva förhandlingar över de sex senaste veckorna har Chicago Blackhawks och Connor Bedard landat i ett kontrakt med en lönteksträff på 15 miljoner dollar. En enorm summa som ger 75 miljoner över de fem åren, men samtidigt är tre miljoner under vad Leo Carlsson nyligen fick när Philadelphia Flyers kom med ett offer sheet. Ett kontrakt Anaheim Ducks matchade och gjorde svensken till NHL:s bäst betalde spelare.

Nu tar Don Meehan, agent till Connor Bedard, läsarna av Chicago Sun-Times med bakom kulisserna.

– Vi hade en lång diskussion om kontraktets längd. Det fanns många variabler som vi övervägde. Ett kortare kontrakt skulle ha gett Connor absolut kontroll, till exempel tre år, i det nuvarande ekonomiska klimatet. Men Chicago förklarade, från deras perspektiv, att det som var viktigt för dem var kontinuitet och stabilitet. GM Kyle Davidson menade att Chicago ville skicka en signal, internt och externt. Det godkändes av Connor, berättar Meehan.

Chicago Blackhawks ville också skriva ett ännu längre avtal, men med tanke på klimatet och att det ännu är oklart hur lönerna i NHL kommer att se ut 2031, blev det fem år.

– Vi vet att lönetaket förändras,. Folk säger att det kan bli en ökning på 8 procent varje år. Oavsett om det stämmer eller inte leder det till att vi alla tror att marknaden förändras dramatiskt. I det avseendet ville båda sidor vara i en position där ingen sida förvrängdes åt något håll, säger agenten till Chicago Sun-Times.

Connor Bedard väntade inte på Leo Carlsson

En månad in i förhandlingarna med Chicago kom också nyheten om Philadelphia Flyers offer sheet till Leo Carlsson. Något som landade i kontraktet värt 18 miljoner dollar per säsong.

Carlssons agent, Matt Keator, har senare berättat att de väntat på att Bedard skulle "sätta marknaden" för restricted free agents innan Philadelphia Flyers kontaktade dem. Bedard väntade dock aldrig in Carlssons superkontrakt, menar Meehan.

– Vi förstod att Connor har en väldigt stor närvaro i Chicago, både på isen statistiskt sett och utanför isen dramatiskt sett när det gäller den ekonomiska påverkan på klubben. Vi väntade inte på någon annan, säger agenten.

Sommarens händelserna tar dock inte slut där för 2 juli skadade Connor Bedard sin vänstra axel under en träning. MRI hos lagläkaren i Chicago följdes av resa till Colorado för ytterligare undersökning. Skadan ska, enligt Dr. Peter Millett, vara något värre än Bedards axelskada i december, men ha en återhämtningsperiod på fyra månader.