Klar för nykomlingen: "Blir en viktig tillgång"

Eric Norin är klar för spel i Visby/Roma.

Tidigare i veckan kom Expressen med uppgifter om en ny profilerad värvning till Visby/Roma. Laget som ska göra sin debutsäsong i Hockeyallsvenskan under 2026/27. Det handlade om Eric Norin, länge i AIK innan det uppmärksammade avskedet 2025.

Nu bekräftar Gotlandsklubben att 34-åringen stärker backsidan.

– Eric har spelat många matcher på hög nivå och vet vad som krävs för att prestera i Hockeyallsvenskan. Vi får in en väldigt stabil tvåvägsback som kommer att bidra både på isen och i omklädningsrummet. Hans rutin blir en viktig tillgång för oss under vår första säsong i serien, säger sportchefen André Lundholm på lagets sajt.

Dubblerar matcherfarenheten från allsvenskan

Även Karl Johansson, Joakim Thelin och Sebastian Fakt ryktas ansluta till Visby/Roma, men just nu dubblerar Eric Norin matcherfarenheten i truppen. Detta från 485 till 937 framträdanden i serien.

– Vi har valt att komplettera vår backsida med spelare som har dokumenterad erfarenhet från Hockeyallsvenskan och högre nivå. Eric passar väldigt väl in i den profilen och vi är övertygade om att han kommer att spela en viktig roll i vårt lagbygge, avslutar André Lundholm.

I vintras, efter avskedet i AIK, hoppade Eric Norin in i Frölunda och SHL. Därefter blev det spel i Kalmar innan säsongens slut.