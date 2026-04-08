Huvudtränaren Mikael Wikstrand har lämnat Forshaga för Västerås. Samtidigt är den 20-åriga backen Hugo Hell på utgående kontrakt – efter två starka säsonger i Hockeyettan.

Hugo Hell har blivit en fullfjädrad Hockeyettan-back under Mikael Wikstrands ledning.

Hugo Hell lämnade Färjestad för spel i moderklubben Forshaga inför sitt sista juniorår. Efter två säsonger i klubben har han nu etablerat sig som en riktigt bra Hockeyettan-back. Det samtidigt som Forshaga hade en framgångsrik säsong och tog sig hela vägen till en kvartsfinal i Hockeyettan.

Till slut tog det slut mot Lindlöven efter 1-2 i matcher.

— Jag tycker att det är en bra säsong som helhet. Med Micke som tränare fick vi upp de dagliga vanorna mycket bättre för att han har ett sånt driv. Vi växte under säsongen som gick men sen hade vi nån dipp som varje lag har. Synd att vi inte slog Lindlöven, men det var bra som helhet, säger den 20-åriga backen.

Det blev också personbästa för honom i Hockeyettan med 18 poäng på 30 matcher. Med det var han en av ligans mest prominenta U21-backar.

— Jag tycker att jag startade säsongen starkt men sen fick jag en liten dipp. Efter det tycker jag att jag steppade jag upp mer och mer och växte utav det.

Vad har du utvecklat mest under tiden i Hockeyettan?

— Spelet med puck har blivit mycket bättre. Och sen har jag lärt mig seniorspelet på ett helt annat sätt.

Hyllningen till Mikael Wikstrand: ”Enormt öga för spelet”

En som har varit i ropet de senaste dagarna är Mikael Wikstrand. Efter att bara ha varit huvudtränare en säsong för Forshaga är han nu klar för Västerås i Hockeyallsvenskan. Klubben har krisat under de senaste åren men får nu in en ung och lovande tränare.

Som back har Hugo Hell också tagit stor lärdom av Wikstrand.

— Han är en bra coach på många sätt. Han är driven och har ett enormt öga för spelet. Spelare ska utvecklas samtidigt som laget ska gå bra. Han har hjälpt mig mycket med min utveckling med småtips och han har varit rak och ärlig med vad jag behöver göra.

Hugo Hell har gått starkt i Forshaga.

Vad är det som sticker ut med honom?

— Jag skulle säga att det är hans driv varje dag. Även att han har ett sånt enormt bra öga för spelet. Han har mycket att tillföra i en grupp.

Hugo Hell om framtiden i Hockeyettan: ”Vill uppåt”

När tränaren nu har tagit steget upp till Hockeyallsvenskan är frågan vad som händer med Hugo Hell. Det är nog ingen större hemlighet att klubbar i Hockeyallsvenskan är intresserad av en lovande 20-åring som gått starkt i Hockeyettan.

Själv är backen tydlig med att han vill framåt i sin karriär.

— Jag vill uppåt, jag satsar och vill spela på så hög nivå som möjligt. Jag har några alternativ sen får vi se vad det bästa alternativet är för mig. Vi får se vad det bästa är för att fortsätta ta kliv. Jag vill uppåt.

Är det allsvenska klubbar som har hört av sig?

— Jag kan inte snacka nåt om det.

Du och Wikstrand har inte snackat om att återförenas i Västerås då?

— Nej, jag kan inte snacka om det heller.

Junioråren spenderade Hugo Hell i Färjestad. Det blev då även fyra matcher för U17-landslaget samtidigt som han fick SHL-debutera samma säsong. Nu väntar nästa steg i karriären, där det återstår att se i vilken klubb – och division.

— Jag känner att jag nu ska fortsätta göra det jag har gjort i två år och sen ta för mig på isen och våga spela mitt spel. Våga sticka ut ännu mer match efter match.

