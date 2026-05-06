SHL-talangen väljer spel på college

Felix Färhammar lämnar Örebro för spel på college. Den NHL-draftade backen kommer att från säsongen 27/28 spela för UMass i NCAA.

Under gårdagskvällen blev Felix Färhammar tingad som spelare nummer nio i USHL:s entry draft. Det var då Muskegon Lumberjacks som valde att satsa på svensken. Senare under kvällen meddelade talangen själv att han från säsongen 27/28 kommer att spela på college för UMass.

Det mesta tyder nu alltså att han lämnar redan till hösten för att spela i USHL innan han tar steget till NCAA året efter.

Örebro blir därmed av med en av sina främsta backtalanger. Född 2007 gjorde han den här säsongen 33 poäng på 38 matcher i U20 Nationell. Samtidigt fick han känna på spel både i Hockeyettan med Piteå och Lindlöven, samt i SHL med Örebro.

Dessutom var han nu under våren med U19-landslaget.

Felix Färhammar är draftad av New York Rangers. Han tingades som spelare nummer 203 i förra sommarens NHL draft. Efter tre år i Örebro ser det nu ut som att ett nytt äventyr väntar för backen från Skå.

