Felix Sandström har varit klubblös sedan kontraktet med Buffalo Sabres löpte ut efter förra säsongen. Nu ska 28-åringen vara klar för en återkomst till Europa – som ersättare för Niklas Rubin i finska Kärpät. Sandström har registrerats av det finska ishockeyförbundet för spel i Kärpät.

Felix Sandström är klar för spel i Liiga. Foto: Kim Klement Neitzel/Bildbyrån.

I veckan meddelade det finska laget Kärpät att stjärnmålvakten Niklas Rubin dragit på sig en skada som kommer hålla honom borta fram till landslagsuppehållet. Sedan dess har klubben letat efter en ersättare och det har spekulerats i media kring vem som skulle kunna ta efter Rubin.

Nu står det klart att Felix Sandström återvänder till Europa efter sex säsonger i Nordamerika för att täcka upp för Rubin. Sandström har registrerats för spel i Liiga med Kärpät av det finska ishockeyförbundet. Den 28-åriga burväktaren har varit klubblös hela sommaren och har tränat i Gävle-området.

Har gjort 30 NHL-matcher

Felix Sandström lämnade Sverige och HV71 för Nordamerika efter att han draftats av Philadelphia Flyers. 28-åringen har sedan dess gjort 107 matcher i farmarligan AHL, där han haft 89,9 i räddningsprocent. Svensken har också hunnit med spel i världens bästa liga, då han stått 30 NHL-matcher och fått 88 i räddningsprocent.

Source: Felix Sandström @ Elite Prospects