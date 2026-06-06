Därför vänder ”Mojo” hem till Färjestad

Årets Silly-bomb slog ned under fredagen när Marcus Johansson blev klar för Färjestad. Trots att Minnesota ville behålla Johansson väljer 35-åringen att vända hem.

– Det känns som det är dags för mig och familjen att flytta hem, säger han till VF-sporten.

Marcus Johansson återvänder till Färjestad.

Foto: Bildbyrån.

Det slog ned som en bomb under gårdagen. Från ingenstans presenterade Färjestad supervärvningen Marcus Johansson, som därmed återvänder hem efter 16 år i NHL.

I en intervju med Värmlands Folkblad berättar Johansson om känslorna att komma hem till Färjestad, och beslutet att tacka nej till fortsatt spel i NHL.

– Det känns väldigt bra. En kul liten nystart och jag är väldigt taggad på det här. Det ska bli kul att komma hem med familjen – kul att spela i Färjestad igen. Jag är supertaggad, säger han till loklatidningen.

Trots att Minnesota ville ha honom kvar så föll beslutet på att vända hem till Sverige.

– När jag tackade nej och tackade ja till Färjestad – det kändes nästan som ett konstigt beslut att ta. För vi hade möjlighet att stanna i Minnesota – eller flytta någon annanstans här borta. Men vi är redo att åka hem, jag vill komma hem. Jag känner att jag spelat väldigt bra hockey, att jag fortfarande håller den nivå jag vill och vill hålla hemma också. Det känns som rätt tid att vända hem, säger han, och påpekar även nära vännen Magnus Nygrens roll i beslutet att återvända.

– Magnus är en av mina bästa kompisar, vi umgås mycket med honom och hans familj när vi är hemma på somrarna. Vi har pratat en hel del och det är klart det påverkat mig att få komma hem och spela med ”Nygga” igen.

”Färjestad har alltid varit en dröm”

Efter sina 48 poäng på 75 matcher den gångna NHL-säsongen är det inte heller någon ”mätt” Marcus Johansson som vänder hem till SHL. Han har ett SM-guld från 2009 med klubben sedan tidigare, och siktet är inställt på fler.

– Jag tror inte någon annan har högre krav och förväntningar än jag har på mig själv. Jag åker hem för att Färjestad ska vinna, det är mitt enda mål.

– Sedan jag var liten är det Färjestad som varit grejen. Det har alltid varit en dröm att spela i Färjestad. Jag har gjort det en gång tidigare – men jag ser lika mycket fram emot det nu.