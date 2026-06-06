Uppgifter: Brynäsprofilen kan ta över HockeyEttan-klubb

Niclas Andersén har tre sejourer och ett SM-guld med Brynäs.

Nu uppges tidigare Brynäsbacken var klar som huvudtränare för Strömsbro, enligt GD.

Niclas Andersén kan ta över Strömsbro.

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Strömsbro gör om rejält i truppen inför kommande säsong. Nu kommer man dessutom med en tränar-bomb när man väntas plocka in Niclas Andersén som ny head coach.

– Vi har ett par namn som vi har diskuterats. Eller fan, jag är inte jättebra på att hålla masken. Han är ett namn av några till. Det vore såklart jätteroligt att få in en sådan etablerad person. Det har diskuterats. Förhoppningsvis ska vi ha tränare på plats inom en vecka, säger sportchef Johan Wennberg på frågan om uppgifterna till GD.

Niclas Andersén gjorde sin första säsong i SHL med Brynäs 2007/2008. Den sejouren avslutades med ett SM-guld 2012. Därefter blev det spel i KHL, AHL och Schweiz innan han återvända till Brynäs 2018/1019.



