Niklas Rubin skadade sig i helgens match mot sin tidigare klubb Ässät.

Nu meddelar Kärpät att den svenske målvakten blir borta fram till landslagsuppehållet i november.

Niklas Rubin under en landslagssamling med Tre Kronor 2021.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Kärpät att lagets svenska stjärnvärvning Niklas Rubin förväntas vara borta till landslagsuppehållet i november på grund av en skada.

Det var i helgens möte med Rubins tidigare klubb Ässät som Rubin tvingades lämna matchen med en skada. Skadan innebär att Rubin blir borta i minst 16 matcher. Den svenske målvakten missade även delar av fjolårssäsongen med Ässät på grund av skadebekymmer.

– Otur. Jag ska jobba hårt med min rehabilitering. Jag hoppas vara tillbaka i spel så snart som möjligt. Jag vill göra mitt för att hjälpa laget att vinna, säger Rubin till sajten.

Blev utsedd till ligans bästa målvakt

Den 29-årige målvakten har spelat fyra matcher för Kärpät den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 93,4 procent. Sedan flytten från Frölunda till den finska ligan har Rubin vuxit ut till en toppmålvakt i Liiga och prisades som bästa målvakt förra säsongen.

Nu får Kärpät och sportchefen Kimmo Kapanen ge sig ut på målvaktsjakt för att täcka upp Rubins frånvaro.

– Vi överväger olika alternativ med tränarstaben. Vi kommer att ge ytterligare information om situationen när det finns något att rapportera, säger Kapanen.