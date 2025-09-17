Han har gjort 30 NHL-matcher och över 100 AHL-matcher. Nu är Felix Sandström klubblös – och öppen för både en fortsättning i Nordamerika och en flytt hem till Europa, enligt spelarens agent Patrik Aronsson.

Efter sex säsonger i Nordamerika är Felix Sandström klubblös.

Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images.

Felix Sandström kom fram i Brynäs som en raket under junioråren. Han var med i både U18- och junior-VM som underårig och debuterade som 17-åring i SHL. Efter att ha blivit draftad av Philadelphia Flyers i tredje rundan 2015 tog han sedan vägen via HV71 till Nordamerika.

Där har det nu blivit över 100 matcher i AHL och 30 matcher i NHL.

28-åringen tillhörde till en början Philadelphias organisation men inför den gångna säsongen blev det en flytt till Buffalo. Där blev det däremot inget spel i NHL utan enbart för Rochester Americans i AHL. I våras gick också kontraktet ut.

Och säsongen i Europa är som bekant igång redan, samtidigt som NHL-klubbarna har börjat samlas. Ännu har Felix Sandström inte kritat på något nytt kontrakt. Enligt spelarens agent Patrik Aronsson på AC Hockey är både Europa och Nordamerika aktuellt.

”Status är att han bor och tränar i Gävle och är redo när rätt situation kommer upp,” skriver Aronsson i ett sms till Hockeysverige.se.