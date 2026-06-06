Lämnade Leksand – här är nya klubben

Gabriel Fortier lämnade Leksand efter degraderingen.

Nu är kanadensaren klar för finska Pelicans.

Gabriel Fortier är klar för Pelicans.

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Gabriel Fortiers sejour i Leksand blev ingen succé. Efter sina 16 poäng på 44 matcher, och förlust med 4-0 i matcher mot HV71 i SHL-kvalet, stod det klart att den kanadensiske forwarden lämnar de vitblåa.

Nu är han klar för spel i finska Pelicans, vars sportchef numer är Jarkko Oikarinen som nyligen lämnade sportchefsjobbet i Kalmar.

– Gabriel ger oss värdefull erfarenhet från både AHL och SHL. Han är en tävlingsinriktad, hårt arbetande och engagerad spelare med en stark vilja att utvecklas och ta nästa steg i sin karriär. Vi tror att hans egenskaper passar utmärkt för Pelicans identitet och spelstil, säger Pelicans sportchef Jarko Oikarinen Holm till klubbens hemsida.

”Jag är verkligen exalterad. Jag har hört mycket bra om Finland från min bror och mina vänner, så jag ser fram emot att träffa laget. Det är fantastiskt att komma till Lahtis, spela matcher och träffa mina lagkamrater, fansen och se staden. Jag är en kille som jobbar hårt varje kväll. Jag kan spela bra både offensivt och defensivt. Jag ser mig själv som en spelare som kan göra lite av allt på isen, säger Fortier.

Source: Gabriel Fortier @ Elite Prospects