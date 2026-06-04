Nekades flytt till SHL: ”Extremt arg och frustrerad”

Felix Olsson valde oväntat att kliva ner i Hockeyettan för spel i Kalix.

Nu berättar 30-åringen att han tidigare i sin karriär hade anbud från SHL – men att hans dåvarande klubb satte stopp för en flytt.

– Då var jag extremt arg och frustrerad, säger Olsson till NSD.

Felix Olsson berättar att han var nära spel i SHL, men att övergången stoppades. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

För några veckor kom beskedet att Felix Olsson valde att lämna Nybro Vikings ”av personliga skäl”. Strax efteråt bekräftades det att 30-åringen i stället flyttar hem och skriver på för Kalix.

Trots flera starka år i HockeyAllsvenskan valde Olsson alltså att ta ett kliv tillbaka för spel i Hockeyettan.

– Det har varit ett extremt, extremt jobbigt beslut att ta. Kanske det jobbigaste beslutet i karriären, berättar Felix Olsson för Norrländska Socialdemokraten och fortsätter:

– Jag hade otroligt många erbjudanden så satsningen hade kunnat fortsätta. Det var lockande anbud både från allsvenskan och spel utomlands och det är klart det snurrade många tankar då.

Enligt Felix Olsson var det familjeskäl som låg bakom flytten hemåt. 30-åringen menar också att han har börjat tänka på framtiden efter hockeykarriären vilket även har spelat in i beslutet att flytta hem igen.

Felix Olsson om SHL-drömmen: ”Hade ett anbud”

Samtidigt berättar Felix Olsson också att han en gång i tiden var nära att skriva på för en SHL-klubb. Centern har stått för flera starka säsonger i HockeyAllsvenskan där han spelat för Tingsryd, Södertälje och Nybro. Hans bästa säsonger kom i Tingsryd där han gjorde 39 poäng både 2020/21 och 2023/24.

Enligt Olsson var det nära att han tog klivet till SHL. Flytten stoppades dock av hans dåvarande klubb.

– Jag har alltid drömt om SHL och jag hade ett anbud en gång. Men då ville inte den klubb jag var i släppa mig och där och då var jag extremt arg och frustrerad, säger Felix Olsson till NSD.

Felix Olsson vill inte säga varken vilken SHL-klubb som han var nära att skriva på för och han säger inte heller vilken klubb som satte stopp för övergången. I stället menar 30-åringen att han har lagt det hela bakom sig. SHL-drömmen får i stället förbli en dröm.

– Ja, det blir väl lite så, men fokus ligger på annat nu och det är bara acceptera. Jag hade en dröm och jag gav det en rejäl chans. Men hockeyettan är en bra liga och jag kommer få jobba hårt. Men det ser jag fram emot, säger Olsson.

Source: Felix Olsson @ Elite Prospects