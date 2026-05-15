Felix Olsson lämnar Nybro Vikings.

30-åringen blev erbjuden ett nytt avtal – men tackade nej för att flytta hemåt igen.

– Det här har inte varit ett lätt beslut, men det känns rätt för mig och där jag är i livet, säger Olsson via klubbens hemsida.

Felix Olsson flyttar vidare efter två säsonger i Nybro Vikings. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

2024 flyttade Felix Olsson till Nybro Vikings och skrev på ett tvåårskontrakt med klubben.

Han har varit en bärande center för Nybro under två säsonger men nu står det klart att parterna går skilda vägar. Norrbottningen lämnar Vikings när kontraktet nu löper ut.

– Vi har under en ganska lång period haft en bra dialog mellan varandra hur vi ska kunna hitta en lösning för att få se Felix i Vikings tröjan till hösten igen. Men idag har Felix ringt mig och berättat att han funderat mycket och till slut kommit framtill att han inte kommer fortsätta hos oss. Givetvis känns det tråkigt men respekterar hans beslut och önskar honom all lycka framåt, säger sportchef Mikael Aaro.

Därför väljer Felix Olsson att lämna Nybro Vikings

Felix Olsson själv bekräftar att han har tackat nej till ett erbjudande från Nybro Vikings. I stället väljer han att lämna av personliga skäl för att flytta närmare hem igen.

– Jag vill börja med att tacka för min tid i klubben. Jag är väldigt tacksam över förtroendet ni har visat mig, inte minst genom att erbjuda mig ett nytt avtal och tro på mig som spelare/person. Vi har haft en fin och ärlig dialog hela vägen, vilket jag verkligen uppskattar. Samtidigt har jag varit många år i Småland nu, och jag känner att saknaden efter familjen och livet hemma i norr har blivit allt starkare. Därför har jag tagit beslutet att flytta hemåt. Det här har inte varit ett lätt beslut, men det känns rätt för mig och där jag är i livet. Jag kommer att bära med mig många fina minnen från tiden i klubben och önskar er all lycka framöver. Tack för allt, säger Olsson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Felix Olsson öste in poäng för Tingsryd där han stod för 39 poäng vid två olika tillfällen. I Nybro har han däremot inte riktigt nått samma höjder. Olsson har noterats för 24 respektive 23 poäng under sina två säsonger i Nybro Vikings. Centern från Överkalix tog steget upp till HockeyAllsvenskan 2019 och har sedan gjort 192 poäng på 334 matcher i ligan. Utöver Nybro och Tingsryd har 30-åringen också gjort allsvenska matcher för Södertälje och Karlskrona.

