Färjestad lånar – från Karlskoga

Färjestad lånar in Åke Stakkestad från Karlskoga. Därmed får forwarden en ny SHL-chans efter en stark säsong i Hockeyallsvenskan.

Åke Stakkestad har gjort 29 poäng på 44 matcher för Karlskoga den här säsongen. Forwarden kom hem till klubben efter två år i HV71 som var kantade av skador. Det blev totalt bara 59 matcher över två år i SHL-klubben. Väl tillbaka i Hockeyallsvenskan har 23-åringen levererat starkt och har redan krossat sitt individuella poängrekord.

Nu får han också en ny chans i SHL. Färjestad har nämligen valt att låna in honom.

— I den situation vi befinner oss i med folk borta av olika anledningar känner vi att vi har ett behov att låna in en spelare som Åke Stakkestad. Vi har ett gott samarbete med BIK Karlskoga och är tacksamma att vi kan låna Åke som har SHL-rutin och dessutom gjort en bra säsong i BIK. Vi tror att han kan komma att hjälpa oss ikväll, säger FBK:s sportchef Rickard Wallin i ett pressmeddelande.

Färjestad möter under kvällen Djurgården på bortaplan. Sedan återvänder forwarden till Karlskoga för fredagens match hemma mot Mora. Åt andra hållet går också Noel Fransén som återvänder till Bik efter att ha varit hemkallad till Färjestad.

Åke Stakkestad är ursprungligen från Kungälv men kom till Karlskoga för hockeygymnasiet. Där gick han från J18-laget till seniorlaget och spelade även till sig en plats i JVM-truppen 2022. Sverige tog då ett brons.

