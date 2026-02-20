Liiga-matchen mellan Tappara och JYP urartade med flera slagsmål.

Efteråt har Emil Sylvegård blivit avstängd – och tränaren (!) Rikard Grönborg anmäls till disciplinnämnden av finska ligans VD.

Rikard Grönborg riskerar att straffas efter det vilda slagsmålet mellan Tappara och JYP. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån & Liiga/Skärmdump

När Tappara och JYP möttes i den finska hockeyligan under onsdagskvällen urartade matchen tidigt. Redan efter 17 sekunder kastade svenske Emil Sylvegård handskarna och hamnade i slagsmål med JYP:s Antti Tyrväinen. Senare i matchen hamnade även Juuso Nykänen och Aaro Vidgren samt Ondrej Pavel och Väinö Liikonen också i separata slagsmål med kastade handskar.

Bakgrunden till storbråket kommer från en händelse när lagen senast möttes. Då delade JYP:s Antti Tyrväinen ut en ful tackling på Tappara-stjärnan Kristian Tanus som ledde till att Tanus blev skadad. Tyrväinen, som är storebror till den förre Luleå-spelaren Juhani Tyrväinen, fick tre matchers avstängning för tacklingen.

Under veckans match ska Tappara har varit ute att hämnas efter Tyrväinens tackling. Emil Sylvegård och Antti Tyrväinen syntes prata med varandra under uppvärmningen och enligt uppgifter ska de då ha bestämt sig för att göra upp och kasta handskarna. I matchens första byte bröt sedan slagsmålet också ut. På presskonferensen efter matchen rasade sedan JYP:s assisterande tränare Santeri Heiskanen.

– Det finns inget att säga om matchen. Det som hände i början… Tapparas huvudtränare (Rikard Grönborg) har skrikit hela veckan om revansch för det som hände senast i Tammerfors, när Tanus blev tacklad. Den revanschen kommer. Det var helt tydligt redan på uppvärmningen när Sylvegård åkte fram till Tyrväinen för att de ska slåss. Vi backar inte undan. Det spelar för helvete ingen roll om vi spelar mot Tappara eller något något annat i Tammerfors eller Jyväskylä. Det är meningslöst att börja prata om vad som hände här nu. Allt var redan känt i förväg, domarna visste vad som skulle hända också, sade Heiskanen enligt MTV Urheilu.

Rikard Grönborg anmäls av ligachefen efter slagsmålen

Efter det uppgjorda slagsmålet fick både Emil Sylvegård och Antti Tyrväinen två matchers avstängning. Nu står det också klart att Tapparas huvudtränare Rikard Grönborg, som ska ta över som förbundskapten för Tre Kronor efter Sam Hallam, också riskerar att straffas efter slagsmålen.

Det är ligachefen Mikko Pulkkinen som har klivit in och anmält händelserna i matchen mot Tappara och JYP. Enligt finska regler har VD:n rätt att kliva in och personliga anmäla vissa incidenter vid grova övertramp. Nu hamnar därför både Tapparas tränare Rikard Grönborg och JYP:s tränare Petri Matikainen på disciplinnämndens bord.

”Det förekom tre slagsmål i matchen mellan Tappara och JYP. Baserat på det tredje slagsmålet dömdes Rikard Grönborg från Tappara och Petri Matikainen från JYP till disciplinära åtgärder. Vid presskonferensen inför matchen antydde en representant för JYP att detta var en vedergällning och reaktion på händelserna i den föregående matchen mellan Tappara och JYP”, står det i ett pressmeddelande från Liiga.

Disciplinnämnden i Finland ska nu klargöra vilket ansvar som de båda tränarna, samt klubbarna i stort, hade i slagsmålen. Beroende på nämndens beslut kan även Grönborg och Matikainen komma att få personliga straff.

