Uppgifter: Tre Kronor-meriterad back klar för klubb i HA

Jonathan Andersson, 32, vänder hem till Sverige.

Enligt Barometern blir det spel i Hockeyallsvenskan och Kalmar HC nästa säsong.

Jonathan Andersson i Färjestadsdressen. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Jonathan Andersson har 440 SHL-matcher på meritlistan med Färjestad, AIK, Örebro och Luleå. Senaste säsongen i ligan var 2024/25 med FBK. Efter att ha gjort 67 matcher för Peter Popovics, Rickard Grönborgs och Ante Karlssons Tappara ser han nu ut att vända hem till Sverige.

Enligt Barometerns uppgifter blir det den första hockeyallsvenska säsongen på tio år för honom, då han ska ha skrivit på för Kalmar.

Tidningens uppgifter säger vidare att han kommer att presenteras under sommaren och att det hela är helt klart. Andersson blir ett meriterat nyförvärv och har även gjort landskamper för Tre Kronor.

